Satiričar podignuo američku zastavu na Grenlandu, gadno ga ismijavaju po mrežama: "Nijemci i humor..."

Bavarski satiričar Maxi Schafroth izazvao je u srijedu buru na Grenlandu.
Ovaj Nijemac je više puta pokušao podići američku zastavu ispred kulturnog centra u glavnom gradu Nuuku. Tek nakon što su ga više puta opomenuli i prolaznici obavijestili policiju, performans je prekinut. Schafroth se ispričao.
Na pitanje o svom identitetu, Schafroth je navodno odgovorio da je američki predstavnik, prije nego što je odustao od svog plana. Zaposlenik kulturnog centra prethodno ga je više puta spriječio da podigne zastavu. Schafroth je kažnjen novčanom kaznom.
Gradonačelnica Avaaraq Olsen uputila je u četvrtak apel medijskim djelatnicima i drugim kreativcima na osjećaj odgovornosti.
Today, the man behind the satire, German comedian Maxi Schafroth, apologises to the Greenlandic people and to the staff member at the cultural centre who stopped him from raising the U.S. flag.— Orla Joelsen (@OJoelsen) January 29, 2026
Q: You looked a bit uncomfortable yesterday. Did you underestimate how serious the… pic.twitter.com/vVFhSAoxGW
„Izuzetno štetno“
Olsen je poručila: "Razmislite prije nego što nešto učinite. Podizanje zastave u kulturnom centru naše prijestolnice — zastave vojne supersile koja već tjednima govori da bi mogla upotrijebiti silu protiv naše zemlje — nije šala. Nije smiješno. Izuzetno je štetno", kritizirala je u četvrtak.
Ni korisnici društvenih mreža nisu oduševljeni ovim potezom: "Koliko glup možeš biti?", jedan je od komentara.
"Nijemci i humor ne idu zajedno" i "Barem priznaje pogrešku" — nadamo se da je neće ponoviti“, ironično komentiraju drugi. Nekolicina se čak ispričava Grenlanđanima zbog Schafrothovih postupaka.
Sam Schafroth izjavio je:
"Podcijenio sam važnost zastave za Grenlanđane. U Njemačkoj nismo posebno ponosni na svoju zastavu. Ne vijorimo je u dvorištima.“
Prelazak granice „bez namjere“
Policajac mu je rekao: "Hodate po vrlo tankoj liniji.“
Schafrothov odgovor bio je: "Da, rekao sam, upravo je to poanta. Ako prijeđete tu liniju, ne preostaje vam ništa drugo nego ispričati se i reći da to nije bila namjera."
Schafroth radi za njemačku satiričnu emisiju "Extra Drei“ na Sjevernonjemačkoj radioteleviziji (NDR). Ta je televizija u priopćenju izrazila žaljenje zbog incidenta.
