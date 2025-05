Neočekivano otkriće: Papa i nogometna legenda daleki su rođaci!

Također, genealoška tvrtka iz Pariza je detaljno istražila njegovo obiteljsko porijeklo i došla do zapanjujućeg okrića! Papa je rođen u Chicagu, no istraživanje je pratilo njegove korijene sve do Francuske nakon što je otkriveno da mu je djed s očeve strane rođen u Italiji, te da je emigrirao u SAD, prenosi Gol.hr.