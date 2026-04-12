Netanyahu: Želimo mirovni sporazum s Libanonom koji će potrajati generacijama

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao je da Izrael traži "istinski mirovni sporazum" s Libanonom koji će "potrajati generacijama," uoči pregovora u utorak u Washingtonu.
Netanyahu je u videoporuci u subotu navečer rekao da su pregovori usmjereni prema trajnom sporazumu, iako je ishod i dalje neizvjestan.
Istodobno je potvrdio da će Izrael nastaviti svoju vojnu kampanju protiv proiranskog Hezbolaha sve dok se nevrati sigurnost u zajednicama na sjeveru Izraela.
Od obnove sukoba početkom ožujka, Izrael je ubio nekoliko stotina boraca Hezbolaha, rekao je.
"Kao rezultat prikazane moći, Libanon nam je pristupio nekoliko puta prošli mjesec", rekao je Netanyahu, dodavši da je Bejrut nastojao inicirati "izravne mirovne pregovore".
Rekao je da se složio, pod nekoliko uvjeta: razoružanje Hezbolaha i sklapanje trajnog mirovnog sporazuma.
Libanon i Izrael trebali bi u utorak početi pregovore na političkoj razini, po prvi puta u nekoliko desetljeća. Razgovarat će njihovi veleposlanici u Washingtonu Nada Hamadeh Moawad i Yechiel Leiter.
Proiranski Hezbolah, koji ispoljava značajan politički i vojni utjecaj u Libanonu i djeluje nezavisno od vlade, žestoko se usprotivio tome.
