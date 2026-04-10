Oglas

ŠPANJOLSKA PROTIV IZRAELA

VIDEO / Netanyahu optužio Madrid: Oklevetali su heroje IDF-a, najmoralnije vojske na svijetu

author author
Hina , N1 Info
|
10. tra. 2026. 17:11
netanyahusanchez AFP
BORJA PUIG DE LA BELLACASA/AFP, Ronen Zvulun/POOL/AFP

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu optužio je u petak Španjolsku za "neprijateljstvo" prema svojoj zemlji te je najavio isključenje Madrida iz međunarodnog mehanizma za nadzor prekida vatre u Pojasu Gaze.

Oglas

"Španjolska je odlučila više puta biti protiv Izraela (...) Oni koji napadaju Državu Izrael umjesto da se okome na terorističke režime neće biti naši partneri u oblikovanju budućnosti regije", izjavio je Netanyahu u videoporuci.

Optužio je Madrid, s kojim Izrael ima iznimno loše odnose, za "licemjerje" i "neprijateljstvo".

"Španjolska je oklevetala naše heroje, vojnike IDF-a, vojnike najmoralnije vojske na svijetu", rekao je.

"Stoga sam danas naredio isključenje španjolskih predstavnika iz koordinacijskog centra u Kiryat Gatu", uspostavljenog pod američkim nadzorom kako bi se nadziralo prekid vatre između Izraela i palestinskog islamističkog pokreta Hamasa u Pojasu Gaze koji je stupio na snagu 10. listopada.

"Nisam spreman tolerirati ovo licemjerje i neprijateljstvo. Ne namjeravam dopustiti nijednoj zemlji da vodi diplomatski rat protiv nas bez da odmah plati cijenu", kaže Netanyahu.

Vojno-civilni koordinacijski centar (CCMC) tijelo je za nadzor krhkog prekida vatre pod američkim nadzorom.

Uz otprilike 200 američkih vojnika, u njemu sudjeluju predstavnici nekoliko zemalja, uključujući Francusku, Veliku Britaniju i Ujedinjene Arapske Emirate. Zaduženi su za nadzor prekida vatre, ali i za nadgledanje dostave humanitarne pomoći na teritorij razoren dvogodišnjim ratom.

Španjolski predstavnici također su do sada sudjelovali u CCMC-u, koji se nalazi u Kiryat Gatu na jugu Izraela.

Odnosi između Izraela i Španjolske na najnižoj su razini otkako je Madrid 2024. godine priznao palestinsku državu, a obje su zemlje povukle svoje veleposlanike.

Socijalistički premijer Pedro Sanchez, jedan od najžešćih kritičara rata u Pojasu Gaze, također se usprotivio američko-izraelskoj vojnoj kampanji protiv Irana pokrenutoj 28. veljače.

Madrid je zatvorio svoj zračni prostor za američke zrakoplove uključene u taj rat, a u srijedu je ocijenio "neprihvatljivim" to što Izrael nastavlja borbe u Libanonu nakon prekida vatre dogovorenog između Washingtona i Teherana.

Španjolska je uspostavila diplomatske odnose s Izraelom tek 1986. godine, nakon smrti diktatora Francisca Franca 1975. godine, koji nikada nije priznao tu zemlju te je održavao bliske diplomatske veze s arapskim državama.

Teme
benjamin netanyahu izrael pedro sanchez španjolska

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ