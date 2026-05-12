Njemački ministar obrane: Rusija prolazi kroz fazu slabosti - ekonomski i na bojnom polju

Njemački ministar obrane Boris Pistorius izjavio je u utorak da postoje znakovi potencijalne prekretnice u borbi Ukrajine protiv ruskih snaga.
Oglas
"Vjerujem da Ukrajinci zapravo dobivaju zamah. Rusija prolazi kroz fazu slabosti - kako ekonomski, tako i na bojnom polju", rekao je tijekom posjeta istočnim regijama Zaporožje i Dnjepar.
Tijekom posjeta, Pistorius je informiran o tome kako ukrajinske snage koriste dronove za izviđanje i ciljanje ruskih sustava naoružanja i trupa. Također je promatrao tekuće operacije.
"Ukrajinci postižu ogroman napredak. Udari na rusku vojnu infrastrukturu duboko iza prvih crta fronta postaju sve razorniji", dodao je.
Ukrajina je značajno proširila svoje sposobnosti u bespilotnim sustavima, posebno tijekom protekle godine. Očekuje se da će njemačka vojska imati koristi od Ukrajine kao dio strateškog partnerstva.
"Mnogi sada govore o odlučujućoj fazi rata, moguće u korist Ukrajine", rekao je Pistorius, dodajući da ranije, vrlo pesimistične prognoze o tijeku rata više ne prevladavaju.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas