Ukrajini će biti osiguran dodatni paket vojne pomoći: "Možete računati na Njemačku"

Njemačka će Ukrajini osigurati dodatni paket vojne pomoći vrijedan više od 2 milijarde eura (2,3 milijarde dolara), najavio je njemački ministar obrane Boris Pistorius 15. listopada tijekom sastanka Kontaktne skupine za obranu Ukrajine u Bruxellesu.
Paket će uključivati napredne sustave protuzračne obrane, precizno navođeno oružje i streljivo.
„Možete računati na Njemačku. Nastavit ćemo i proširiti našu potporu Ukrajini. S novim ugovorima, Njemačka će osigurati dodatnu potporu u iznosu većem od 2 milijarde eura“, rekao je Pistorius, a prenosi Kyiv Independent.
Novi paket pomoći usmjeren je na rješavanje više vojnih potreba Ukrajine dok Rusija pojačava zračne i raketne napade diljem zemlje. Uključivat će presretače za sustav protuzračne obrane Patriot, radarske sustave, precizno navođeno topništvo, rakete i streljivo, rekao je Pistorius.
Sustavi protuzračne obrane
Njemačka će također isporučiti još dva sustava protuzračne obrane IRIS-T, uz velik broj navođenih projektila i ručnih sustava za protuzračnu obranu. Očekuje se i isporuka protuoklopnog oružja, lakog naoružanja i sigurnih komunikacijskih sustava.
Pistorius je rekao da će Njemačka dodatno produbiti partnerstvo s ukrajinskim obrambenim sektorom. Najavio je planove za modernizaciju već isporučenog oružja i produljenje njihovog vijeka trajanja, kao i proširenje suradnje između njemačke i ukrajinske obrambene industrije.
Od ukupnog iznosa, Njemačka će doprinijeti s 500 milijuna dolara inicijativi NATO-a za opskrbu Ukrajine prijeko potrebnim američkim oružjem, objavio je savez 13. kolovoza.
Potpora će biti pružena putem NATO-ovog mehanizma „Prioritized Ukraine Requirements List (PURL)“, koji koordinira financiranje najhitnijih potreba Kijeva na bojištu.
