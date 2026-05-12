Reagirao ministar Glavina: "Laž obiđe svit prije nego istina obuje postole!"

O medijskim napisima kako ministar Tonči Glavina nije snizio cijene najma svoje privatne vile za ovu sezonu, nakon što je apelirao na korekciju cijena za cijeli sektor, oglasio se i sam ministar poručivši kako još jednom želi jasno i nedvosmisleno istaknuti kako je korekcija cijena najma obiteljske kuće za odmor provedena još prošle godine.
"Nerado komentiram vlastite prihode od imovine, jer smatram kako to nije tema od posebnog interesa za hrvatsku javnost, a iste javno i transparentno objavljujem svake godine. Međutim, radi točnog informiranja i zbog netočnih i zlonamjernih interpretacija koje se pojavljuju u medijskom prostoru, želim još jednom jasno i nedvosmisleno istaknuti sljedeće", piše ministar Tonči Glavina. Njegovu objavu koju je započeo naslovom "Laž obiđe svit prije nego istina obuje postole!" u nastavku prenosimo u cijelosti.
"Korekcija cijena najma obiteljske kuće za odmor provedena je još prošle godine, i to u iznosu većem od 10 posto. Tijekom ove godine cijene nisu povećavane u odnosu na prošlu godinu, a u pojedinim terminima dodatno su snižene kroz promotivne akcije. To se pokazalo kao dobar poslovni potez jer je kuća rezervirana praktički do kraja rujna, uz popunjenost na razini prošlogodišnje. Istu ovu izjavu dao sam još i jučer te potvrdio kako sam napravio korekciju cijena, međutim u javnosti je prezentirano nešto treće."
"Istina je da je riječ o samo jednom smještajnom objektu i da ne treba generalizirati i iz toga donositi opće zaključke, no sigurno ne bih predlagao korekciju cijena i promotivne akcije da i sam ne postupam na isti način i ne vodim vlastitim primjerom.
Također, poziv na promotivne akcije nije se odnosio isključivo na smještajne kapacitete, nego na sve dionike u turističkom lancu vrijednosti - od trgovine i prijevoznika pa sve do ugostitelja. Naravno, svi oni koji imaju visoku popunjenost i dobru potražnju za svojim uslugama, nemaju potrebu za bilo kakvim prilagodbama.
Na kraju, želim još jednom ponovno naglasiti kako korekcije cijena i promotivne akcije provodi i naša konkurencija kako bi se prilagodila tržišnoj situaciji.
Smatram da je razumno i mudro da isto učinimo i mi", poručuje Glavina.
