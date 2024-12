Njemački predsjednik pozvao na solidarnost: Mnogima će srce biti teško ovog Božića

Podijeli :

ilustracija: PETRAS MALUKAS / AFP

Porastao je broj rasističkih napada na migrante nakon napada na božićni sajam u Magdeburgu u kojem je stradalo petero ljudi. Njemački predsjednik pozvao je na solidarnost.

Nakon smrtonosnog napada na božićni sajam u njemačkom gradu Magdeburgu u kojem je ubijeno pet, a ranjeno 200 ljudi, povećavao se broj rasističkih napada na migrante u Njemačkoj.

Stručna služba za prevenciju nasilja “Salam” koja djeluje u njemačkoj pokrajini Sachsen-Anhalt, čiji je Magdeburg glavni grad, izvjestila je o povećanom širenju mržnje prema migrantima, piše Deutsche Welle.

Uhićen muškarac koji je na TikToku prijetio napadom na božićni sajam u njemačkom gradu

Organizacija prati značajan porast incidenata protiv ljudi koje desničarski ekstremisti označavaju kao strance.

“Nikada nisam doživio tako neprijateljsku i prijeteću atmosferu”, potvrdio je student iz Magdeburga.

Prijetnje su otišle tako daleko da migrantske zajednice u WhatsApp grupama i na Facebooku međusobno upozoravaju jedni druge i savjetuju ljude da izbjegavaju javnost.

Posebno je paradoksalno što je napadač, muškarac iz Saudijske Arabije koji je i sam stigao u Njemačku kao migrant, izrazio svoje islamofobične i desničarske ekstremističke stavove.

“Ovdje se vidi snaga tog desničarskog diskursa i koliko je on zatvoren za stvarnost”, rekao je istraživač iz stručne službe “Salam” Hans Goldenbaum.

Nakon što je u petak došlo do smrtnosnog napada, desničarske ekstremističke i neonacističke stranke, udruge i pojedinci mobilizirali su se diljem Njemačke.

Osim što zahtijevaju masovnu deportaciju ljudi iz Njemačke, u nedjelju se, na demonstraciji u Magdeburgu, okupilo nekoliko stotina neonacista. Pritom je došlo i do napada na novinare.

Značajna poruka predsjednika

U svjetlu napada na božićni sajam, njemački predsjednik Frank-Walter Steinmeier pozvao je građane svoje zemlje na jedinstvo i zajedništvo.

“Nad ovim božićnim praznikom leži tamna sjena. Vladaju tuga, bol, užas i nevjerica zbog onoga što se dogodilo u Magdeburgu. Mnogima će srce biti teško ovog Božića. Mnogi će biti uznemireni, nesigurni, možda čak i uplašeni. Svi ti osjećaji su razumljivi. Ali oni ne smiju prevladati, i ne smiju nas paralizirati”, rekao je Steinmeier u svojoj božićnoj čestitki.

“Mržnja i nasilje ne smiju biti posljednja riječ. Ne dopustimo da nas razdvajaju. Solidarnost, kada je to najpotrebnije, to je ono što čini našu zemlju”, apelirao je na građane Steinmeier. “Pokažimo to – baš sada!”

U svojoj poruci obratio se direktno i žrtvama napada i njihovim obiteljima. Rekao im je da nisu sami i da se širom zemlje osjeća i tuguje s njima. Također se zahvalio svima koji su u toj noći pomagali na terenu ozlijeđenima, piše DW.

