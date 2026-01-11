Američko ministarstvo domovinske sigurnosti šalje još stotine policajaca u Minnesotu

Policajci će biti raspoređeni u nedjelju i ponedjeljak da ojačaju sigurnost osoblja američke službe za imigraciju i carinu (ICE) te granične patrole koja je već u Minnesoti, rekla je Kristi Noem u emisiji „Sunday Morning Futures” na televiziji Fox News. Oko 2000 saveznih policajaca već je poslano u područje Minneapolisa i St. Paula u onome što je ministarstvo domovinske sigurnosti nazvalo najvećom operacijom ikad.