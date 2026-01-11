Oglas

ICE

Američko ministarstvo domovinske sigurnosti šalje još stotine policajaca u Minnesotu

author
Hina
|
11. sij. 2026. 20:22
Minnesota Conservation Officers stand in formation as protesters were given the order to disperse after marching in protest against ICE for the fatal shooting of Renee Nicole Good in downtown Minneapolis, Minnesota on January 9, 2026.
Octavio JONES / AFP / OCTAVIO JONES

Američko ministarstvo domovinske sigurnosti šalje još "stotine" policajaca u Minnesotu dan nakon što su deseci tisuća ljudi marširali ulicama Minneapolisa kako bi prosvjedovali zbog ubojstva žene koje je počinio imigracijski policajac, rekla je u nedjelju ministrica domovinske sigurnosti Kristi Noem.

Oglas

Policajci će biti raspoređeni u nedjelju i ponedjeljak da ojačaju sigurnost osoblja američke službe za imigraciju i carinu (ICE) te granične patrole koja je već u Minnesoti, rekla je Kristi Noem u emisiji „Sunday Morning Futures” na televiziji Fox News. Oko 2000 saveznih policajaca već je poslano u područje Minneapolisa i St. Paula u onome što je ministarstvo domovinske sigurnosti nazvalo najvećom operacijom ikad.

Nova raspoređivanja policajaca su na rasporedu čak iako je više od 1000 skupova planirano diljem zemlje ovaj vikend kako bi se prosvjedovao protiv plana deportacija savezne vlade i ubojstva 37-godišnje Renee Good.

Vlasti Minnesote u petak su rekle da pokreću vlastitu kaznenu istragu incidenta, nakon što su neki policijski dužnosnici kazali da FBI odbija surađivati s državnim istražiteljima.

Tom Homan, povjerenik Bijele kuće za sigurnost granica, rekao je u emisiji "Fox News Sunday" da želi da se istraga provede, no da "zaista vjeruje da je policajac mislio da mu je život u opasnosti i da je zato djelovao."

Teme
ICE Minnesota Prosvjedi SAD američka policija

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ