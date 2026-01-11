Ekonomski analitičar: "Cijene se stabiliziraju. Neće padati, ali ni rasti kao do sada"

"Ako se rast potrošnje i potražnje nastavi istim tempom, tada će se napetost održavati, ali trenutno imamo trend spuštanja cijena hrane i stabilizacije cijena usluga. Na koncu, i cijena nafte pada unatoč svim globalnim konfliktima i neravnotežama. Cijena barela nafte sada je 60 eura, a venezuelanska teška nafta prodaje se čak po 40 eura za jedan barel. Sve je to utjecalo na stabilizaciju cijena i pad inflacije u europodručju ispod 2 posto. Zbog jake potražnje i potrošnje koje generiraju kućanstva koja sada očito imaju višu razinu dohodaka, a time i raspoloženje da se troši, u Hrvatskoj i dalje postoji pritisak koji pokreće rast cijena. S druge strane, pad cijena bit će pokretan globalnim učincima. No došli smo do vrhunca i u ovoj godini rast cijena neće se nastaviti dosadašnjim tempom, to ne znači da će cijene početi padati", objašnjava Novotny.