Oglas

"predani radu s NATO-om"

Britanska ministrica, nakon što je Trump najavio aneksiju Grenlanda: "Moramo odbiti rusku agresiju na Arktiku"

author
Hina
|
11. sij. 2026. 21:57
Britain's Transport Secretary Heidi Alexander delivers a speech on the third day of the annual Labour Party conference in Liverpool
Paul ELLIS / AFP

Velika Britanija rekla je u nedjelju da su rasprave s drugim NATO članicama o odbijanju ruske aktivnosti na Arktiku "uobičajene", nakon medijskih izvješća o tome da je London u pregovorima s europskim saveznicima o raspoređivanju vojnih snaga na Grenland.

Oglas

Novine Telegraph u subotu su izvijestile da vojni čelnici Britanije i drugih europskih zemalja rade nacrte planova za moguću NATO misiju na Grenlandu, za koji je američki predsjednik Donald Trump iznova govorio da ga želi preuzeti.

Novine kažu da su britanski dužnosnici započeli pregovore s Njemačkom, Francuskom i drugim zemljama o planovima koji bi mogli uključivati slanje britanskih vojnika, ratnih brodova i zrakoplova kako bi zaštitili Grenland od Rusije i Kine.

Britanska ministrica prometa Heidi Alexander rekla je Sky Newsu da su razgovori o tome kako odbiti ruskog predsjednika Vladimira Putina na Arktiku "uobičajeni".

"Postaje to vrlo sporna geopolitička regija, s Rusijom i Kinom, očekuje se da razgovaramo s našim saveznicima u NATO-u o tome što možemo učiniti da odbijemo rusku agresiju u Arktičkom krugu", rekla je Alexander.

Britanija je "predana radu s NATO partnerima u ojačavanju NATO-vog odvraćanja i obrane na Arktiku", rekao je vladin glasnogovornik kao komentar Telegraphova izvješća.

Trump je rekao da SAD mora posjedovati Grenland, autonomni dio Kraljevine Danske, kako bi spriječio da Rusija i Kina strateški okupiraju teritorij bogat mineralima u budućnosti, rekavši da američka prisutnost ondje nije dovoljna.

Teme
Arktik Grenland NATO

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ