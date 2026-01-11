Hrana za 80.000 eura, 60.000 za rezano cvijeće: Ovako izgleda plan nabave Ureda predsjednika Milanovića

Zamrznuti proizvodi nose proračun od 8000 eura, dok će se za kruh i pekarske proizvode potrošiti 6500 eura. Kava i čaj predviđeni su u iznosu od 6500 eura, a mlijeko i mliječni proizvodi u vrijednosti od 5000 eura. Posebnu stavku i dalje čine pića, alkoholna i bezalkoholna, za koja je i ove godine predviđeno 13.000 eura. Riječ je o iznosu koji se nije promijenio u odnosu na prošlu godinu, a to sugerira da se na Pantovčaku barem po tom pitanju drži stabilan tempo. Za negaziranu mineralnu vodu predviđeno je 12.000 eura.