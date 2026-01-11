Evo zašto čaše nikada ne smijete okretati naopako poslije pranja

Stručnjaci upozoravaju - nikada ne okrećite čaše naopako nakon pranja! Uništavate ih jednim potezom.
Oglas
Štetna praksa
Iako mnogi ljudi prilikom pranja posuđa stavljaju čaše naopako kako bi ih ocijedili, to je, kako objašnjavaju stručnjaci, potpuno pogrešno. Naša navika, koju smatramo logičnom, zapravo šteti kvaliteti i čvrstoći čaša.
Jeste li znali da upravo ta praksa značajno povećava šanse da se vaše omiljene čaše razbiju? Evo zašto.
Zašto je rub čaše najranjiviji dio?
Sa znanstvene strane, objašnjenje za to je: "Kraj čaše je najkrhkiji dio. Kada je stavite naopako, nosi težinu cijele čaše". To znači da je tanki i osjetljivi rub šalice stalno izložen pritisku. S vremenom, svako skladištenje naopako povećava vjerojatnost odlomljivanja, pucanja ili mikrooštećenja na rubu.
Ovu tezu potvrdila je i druga stručnjakinja, Kay Wagner, koja je upozorila The Sun na opasnost od obrtanja čaša:
„Neke čaše za piće imaju vrlo osjetljiv rub koji nije napravljen da podnese punu težinu čaše. Ako je to slučaj, nemojte čaše okretati naopako, jer će to previše pritisnuti rub i na kraju ih može razbiti.“
To se posebno odnosi na čaše s tankim rubovima, poput onih za vino ili šampanjac.
Koje je rješenje za prašinu?
Stručnjaci su, međutim, svjesni da se ova metoda odlaganja čaša nakon pranja najčešće koristi kako bi se spriječilo taloženje prašine unutar čaša.
Međutim, savjet je jednostavan: ako imate problema s prašinom, uvijek ih je bolje držati ravno i samo ih brzo isprati prije upotrebe, nego riskirati da se razbiju.
Kako održati čaše sjajnima i bez mrlja dulje (nakon pranja)
Nakon što ste usvojili pravilo da nikada ne okrećete čaše naopako, slijedite ova dva stručna savjeta kako biste osigurali da vaše čaše uvijek sjaje, bez obzira na to kako ih sušite:
Odmah ih osušite: Najgori neprijatelj stakla je tvrda voda. Mrlje i tragovi kamenca često se stvaraju na čašama jer se voda predugo zadržava. Ako želite izbjeći mrlje, osušite čaše odmah nakon pranja čistom krpom od mikrovlakana koja ne ostavlja dlačice.
Koristite ocat: Ako imate posebno tvrdu vodu, dodajte malo bijelog alkoholnog octa u vodu za završno ispiranje (ili u dio za ispiranje perilice). Ocat neutralizira minerale, čineći čaše kristalno čistim bez dodatnog napora. To je provjereni trik za vraćanje sjaja staklu.
Dakle, ako želite da vaše čaše imaju "dug vijek trajanja", posebno one od finog stakla, najbolje ih je čuvati uspravno. Sada kada znate znanstvenu pozadinu, prestanite izlagati najosjetljiviji dio stakla nepotrebnom pritisku!
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas