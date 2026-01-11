bogat flavonoidima
Začin koji je odličan za srce, mozak, ali i za mršavljenje
Ako ga dodate u smoothie ili grčki jogurt za doručak ili ga pomiješate s toplim mlijekom, dobit ćete ukusnu poslasticu koja je pritom zdrava, a može pomoći i pri mršavljenju.
Kakao ima brojne dobrobiti za zdravlje, kožu i mozak, dobar je za poboljšanje cirkulacije krvi, ali i za gubitak tjelesne težine.
Čisti kakao
Nije slučajno što je kakao postao zvijezda brojnih objava food influencera koji u zdrave napitke i smoothije dodaju žlicu ovog praha. Kakao manija danas je toliko raširena da je u Velikoj Britaniji otvoren i lanac kafića koji nude isključivo napitke na bazi kakaa, prenosi Zadovoljna.rs.
Kakao nije samo užitak za nepce, već i prava antioksidativna i protuupalna supernamirnica. Dobar je za mozak, srce, kožu i raspoloženje, a može pomoći i pri mršavljenju.
No to vrijedi samo ako je riječ o čistom i gorkom kakau, jer nisu sve komercijalne mješavine kakaa u prahu iste. Mnoge sadrže zaslađivače i aditive, stoga je važno birati gorki kakao, što manje industrijski obrađen, organski uzgojen i sirov, odnosno prerađen na niskim temperaturama kako bi zadržao svoja nutritivna svojstva.
Sveta hrana Maja i Asteka
Podrijetlom iz ekvatorijalnog pojasa Srednje i Južne Amerike, kakao su još Maje i Asteci koristili i štovali kao svetu hranu. U Europu su ga u 16. stoljeću donijeli španjolski konkvistadori.
Kakao u prahu dobiva se finim mljevenjem sjemenki iz mahuna, njihovim sušenjem, ljuštenjem, prženjem i uklanjanjem masti, odnosno kakao maslaca.
Dobiveni fini prah bogat je vitaminima, poput vitamina B skupine, mineralima kao što su kalcij, bakar, magnezij, fosfor, kalij i cink, kao i snažnim antioksidansima koji štite stanice organizma od oksidativnog stresa.
Kakao je jedan od najboljih prehrambenih izvora polifenola, osobito flavanola, podskupine flavonoida.
Za što je dobar kakao?
Zahvaljujući sadržaju flavonoida, čisti kakao u prahu može sniziti krvni tlak, piše Vogue Italia.
Flavanoli iz kakaa poboljšavaju protok krvi u koži, povećavaju hidrataciju i štite kožu od UV zračenja.
Poboljšanjem cirkulacije kakao razrjeđuje krv i može pomoći u prevenciji moždanog i srčanog udara.
Ako se konzumira u pravim količinama i u čistom obliku, može sniziti razinu „lošeg“ LDL kolesterola.
Zahvaljujući polifenolima, poboljšava protok krvi u mozgu i kognitivne funkcije.
Može doprinijeti prevenciji neurodegenerativnih bolesti poput Alzheimerove bolesti.
Sadrži kemijske spojeve poput feniletilamina, povezanog s proizvodnjom endorfina u mozgu, kao i triptofan, pa doprinosi boljem raspoloženju.
Zahvaljujući sadržaju teobromina i teofilina, spojeva s antiastmatičnim djelovanjem, može ublažiti simptome astme.
Koliko kakao pomaže pri mršavljenju
Kada se konzumira u visokokvalitetnom obliku, kao nezaslađeni kakao u prahu ili tamna čokolada s najmanje 70 posto kakaa, i to u umjerenim količinama, kakao može pridonijeti gubitku tjelesne težine jer daje osjećaj sitosti.
Studija objavljena u National Library of Medicine povezuje konzumaciju tamne čokolade s nižim indeksom tjelesne mase.
Tko ne bi trebao konzumirati kakao
Kakao sadrži stimulanse poput kofeina i teobromina, pa ga treba izbjegavati u večernjim satima prije spavanja, kao i u slučaju tahikardije.
Također se ne preporučuje osobama alergičnima na kakao ili na neke njegove sastojke, poput teobromina.
Koliko kalorija ima kakao
Sto grama kakaa u prahu sadrži približno 350 kalorija. Iako nije niskokalorična namirnica, njegove kalorije uglavnom potječu iz zdravih nezasićenih masti i proteina, zbog čega je riječ o zdravoj hrani koju, kao i svaku drugu, treba konzumirati umjereno.
Preporučena dnevna količina kakaa
Preporučena dnevna količina kakaa u prahu iznosi oko 20 grama.
Koja je razlika između kakaa i čokolade
Kakao se dobiva iz sjemenki ploda drveta Theobroma cacao, koje se fermentiraju, prže i melju kako bi se dobio kakao u prahu.
Sastojak koji ima povoljan učinak na zdravlje jest kakao u svom čistom, sirovom i nezaslađenom obliku.
Čokoladaje proizvod industrijske obrade različitih sastojaka, uključujući kakao, šećer i mlijeko u prahu.
Ekstra tamna čokolada sadrži najveći udio kakaa, koji može doseći i do 99 posto, dok mliječna čokolada sadrži manje kakaa (oko 25 posto) i više šećera. Bijela čokolada uopće ne sadrži kakao, već samo kakao maslac, mlijeko i šećere.
Kako uključiti kakao u prehranu
Kakao u prahu vrlo je svestrana namirnica koja se može koristiti za pripremu brojnih slastica, užina te toplih i hladnih napitaka.
- Pomiješajte ga s mlijekom kako biste dobili umirujuću toplu čokoladu.
- Dodajte žlicu u smoothie od banane ili u jutarnji proteinski shake za dodatnu dozu antioksidansa korisnih za kožu.
- Pospite ga po voćnoj salati za blagi gorki okus.
- Pomiješajte ga s maslacem od indijskih oraščića ili badema, sjeckanim orasima, zobenim pahuljicama, datuljama i kokosovim listićima kako biste pripremili ukusne energetske kuglice.
