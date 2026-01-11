Četvrta palestinska beba umrla od smrzavanja u Gazi od studenoga

Zaher al-Wahidi, ravnatelj zdravstvenih informacija pri Ministarstvu zdravstva, rekao je za Al Jazeeru da je dojenče umrlo od teške hipotermije u Dječjoj bolnici al-Rantisi. Njegova smrt povećala je broj djece koja su se smrznula do smrti u Pojasu Gaze od studenoga 2025. na četiri, a na ukupno 12 od početka genocidnog rata u listopadu 2023.