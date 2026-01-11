ne rade inkubatori
Četvrta palestinska beba umrla od smrzavanja u Gazi od studenoga
Četiri bebe umrle su od hladnoće od studenoga, dok nestanci struje onemogućuju rad inkubatora, a obitelji u poplavljenim šatorima očajnički pokušavaju održati svoju djecu na životu.
U surovoj hladnoći zime u Gazi, dvomjesečni Mohammed Abu Harbid postao je najnovija žrtva izraelskog genocidnog rata koji je Palestincima oduzeo sklonište, toplinu i osnovne uvjete za preživljavanje.
Zaher al-Wahidi, ravnatelj zdravstvenih informacija pri Ministarstvu zdravstva, rekao je za Al Jazeeru da je dojenče umrlo od teške hipotermije u Dječjoj bolnici al-Rantisi. Njegova smrt povećala je broj djece koja su se smrznula do smrti u Pojasu Gaze od studenoga 2025. na četiri, a na ukupno 12 od početka genocidnog rata u listopadu 2023.
Dok snažna ciklona donosi obilne kiše i ledene vjetrove obalnoj enklavi, tisuće raseljenih obitelji suočavaju se s katastrofalnom humanitarnom krizom, u kojoj najranjiviji plaćaju najvišu cijenu.
Inkubatori bez baterija
U bolnici al-Awda u izbjegličkom kampu Nuseirat, novootvoreni neonatološki odjel vodi unaprijed izgubljenu bitku za spas prijevremeno rođenih beba.
Odjel, otvoren početkom 2026. kako bi odgovorio na nagli porast potreba, prima oko 17 dojenčadi dnevno. No Ahmed Abu Shaira, član medicinskog osoblja, kaže da rade s jednom rukom vezanom iza leđa.
„Suočavamo se s mnogim problemima, uključujući nedostatak medicinske opreme“, rekao je Abu Shaira za Al Jazeeru Mubasher. „Neki inkubatori dolaze nam bez baterija… okupacijske snage dopuštaju ulazak inkubatora bez baterija.“
To predstavlja smrtnu presudu u ustanovi pogođenoj kroničnim nestancima struje. Tijekom posjeta Al Jazeere, struja je nestala više od pet puta u manje od sat vremena.
„Pokušavamo postići odgovarajuću temperaturu za dijete, ali svaki put kad to uspijemo, nestane struje“, objasnio je Abu Shaira. Bez unutarnjih baterija, čiji je ulazak zabranjen izraelskim ograničenjima, inkubatori se ohlade istog trenutka kada generator zakaže.
Krizu dodatno pogoršava nedostatak lijekova za razvoj pluća nedonoščadi te ozbiljan manjak mliječne formule.
„Sada primamo bebe rođene prije 37. tjedna… zbog prijevremenih poroda uzrokovanih lošim zdravstvenim stanjem majki“, dodao je Abu Shaira. „Te su bebe sklone hipotermiji… koja može dovesti do smrti.“
Stojeći poput stupova
Izvan bolnica, situacija je jednako strašna. U zapadnom dijelu grada Gaze, borba obitelji Kafarna za opstanak mjeri se besanim noćima provedenima u pridržavanju šatora protiv vjetra.
„Kad čujemo riječ ‘depresija’, počnemo se tresti… to je kao strahote sudnjeg dana“, rekao je otac za Al Jazeeru Mubasher, stojeći u šatoru čija istrošena tkanina nudi tek minimalnu zaštitu od vremenskih uvjeta.
„Posteljina nam je natopljena… moje kćeri su bolesne od hladnoće“, rekao je. „Bolesti se šire među djecom.“
Oluja u subotu navečer gotovo je uništila njihovo krhko sklonište. „Cijelu noć sam stajao držeći ovaj stup, a moja supruga i kćeri oslanjale su se na drvene grede kako bi se oduprle vjetru“, prisjetio se otac. „Smjenjivali smo se držeći šator… voda je ulazila i odozgo i odozdo.“
‘Samo komad tkanine’
Majka, iscrpljena i okružena bolesnom djecom, opisala je njihovo sklonište kao „komad tkanine“ koji ih skriva od pogleda, ali ih ne štiti ni od čega.
„Ne mogu čak ni nabaviti lijek za bolesnu kćer… svaki put kad zapuše vjetar, šator puca“, rekla je.
Njihova kći Waad, sklupčana u trenirci koju je donirala humanitarna organizacija, ima samo jednu želju: bolji šator.
„Voljela bih da nam donesu ‘kupolasti šator’ koji bi nas zaštitio od hladnoće i kiše“, rekla je Waad za Al Jazeeru. „[Skoro] smo se utopili sinoć… voljela bih se vratiti u školu.“
Njezina se majka prisjetila zastrašujućeg trenutka kada je Waad noću iznenada oboljela. „Povraćala je na usta i nos, a ja nisam mogla pronaći ni svjetlo da je vidim… nisam znala kako joj pomoći.“
Kako se zimski uvjeti pogoršavaju, molba obitelji je jednostavna, ali očajnička: „Apeliramo na svakoga tko ima savjest… pošaljite nam kontejnere, pošaljite nam šatore… bilo što što će nas zaštititi od hladnoće.“
