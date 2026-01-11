Craig Mokhiber
Bivši UN-ov povjerenik za ljudska prava: "SAD okrutno progoni iranski narod još od 1953."
Bivši čelnik Ureda Visokog povjerenika za ljudska prava Ujedinjenih naroda u New Yorku (CHR) osudio je nemire u Iranu koje podupiru SAD i Izrael, poručivši da Sjedinjene Države „okrutno progone“ iranski narod još od 1953. godine.
„SAD, pohlepan za iranskom naftom i bijesan zbog iranskog odbijanja da se pokori regionalnoj hegemoniji rasističkog izraelskog režima, okrutno progoni iranski narod barem od 1953. godine“, napisao je Craig Mokhiber u objavi na X-u u nedjelju.
Godine 1953. SAD je upotrijebio sličnu kombinaciju poticanja nereda i ekonomskog pritiska kako bi srušio demokratski izabranu vladu premijera Mohammada Mossadiqa i ponovno uspostavio brutalnu monarhiju Mohammada Reze Shaha Pahlavija, piše Press.tv.
„Kada se iranski narod 1979. godine podigao kako bi se oslobodio smrtonosnog režima koji je podupirao SAD, Sjedinjene Države započele su 46-godišnju kampanju nezakonitih sankcija, miješanja i sabotaža CIA-e (i Mossada) te, povremeno, izravne vojne agresije“, dodao je Mokhiber.
Nakon što su sabotirale iransko gospodarstvo i angažirale „nasilnike CIA-e i Mossada“ kako bi osujetile nedavne legitimne prosvjede, SAD i njegov partner, izraelski režim, prema njegovim riječima, pripremaju se za pokretanje novog nezakonitog i ničim izazvanog vojnog napada na ovu resursima bogatu zemlju.
„Ako uspiju postići promjenu režima i postaviti marionetsku vladu SAD-a, bit će oduševljeni. Ako ne, bit će zadovoljni ako ubiju dovoljno ljudi i unište dovoljno zemlje kako bi je gurnuli u kaos i osigurali da više ne bude funkcionalna država“, upozorio je.
Nakon što unište zemlju ratom, kao što su to učinili u Afganistanu, Iraku i Libiji, američki će političari, naveo je, prikazati iranski narod kao „iracionalne divljake“ koji „nas mrze zbog naše slobode“.
Na kraju svoje objave, Mokhiber je apelirao na američki narod i slobodne nacije svijeta da zaustave ekonomski, vojni i politički pohod izraelsko-američke osovine protiv Irana i njegova naroda.
Prošlog su tjedna neki trgovci organizirali ograničene ulične prosvjede u nekoliko iranskih gradova zbog ekonomske nestabilnosti, no demonstracije su usmjerene prema nasilju nakon javnih izjava američkih i izraelskih dužnosnika — koje su pojačali perzijski mediji povezani s Izraelom — a koje su poticale vandalizam i nered.
Vlasti su priznale legitimnost mirnih ekonomskih pritužbi i obećale da će ih rješavati, dok su za iskorištavanje zabrinutosti zbog rasta troškova života i pada vrijednosti nacionalne valute okrivile elemente koje podupiru strane sile. Ta je deprecijacija izravno povezana s jednostranim američkim sankcijama usmjerenima na iransku središnju banku i izvoz nafte.
Od četvrtka navečer prosvjedi su se pretvorili u oružane nerede, uzrokujući štetu na javnoj i privatnoj imovini te odnoseći živote desetaka pripadnika sigurnosnih snaga i civila u više iranskih gradova.
Vlasti navode da su sigurnosne i pravosudne službe razbile nekoliko naoružanih terorističkih ćelija i privele operativce povezane sa stranim akterima usred nasilja.
