Što banke moraju, a što ne? HNB odgovara na pitanja o besplatnim računima

Uvođenje paketa besplatnih bankarskih usluga početkom 2026. godine izazvalo je snažne reakcije građana. Brojni potrošači javljaju se s pritužbama, a reakcije se broje u tisućama. I dok banke nastoje uvjeriti javnost da posluju u skladu sa zakonom, iz iskustava građana jasno je da su neke kreditne institucije pokušale zaobići ili pogrešno primijeniti propise koji su na snagu stupili 1. siječnja ove godine.

Zbog velikog broja upita i nejasnoća, grupa "Halo, inspektore" je prikupila najčešća pitanja i uputila ih Hrvatskoj narodnoj banci (HNB). Odgovori regulatora u pojedinim dijelovima mogli bi iznenaditi potrošače.

Jesu li banke morale unaprijed obavijestiti korisnike o promjenama?

Iz HNB-a ističu kako zakonom nije propisana obveza banaka da unaprijed informiraju korisnike o uvođenju paketa besplatnih usluga vezanog uz račun za plaćanje na koji potrošač prima redovita primanja. Međutim, naglašavaju da potrošači prije podnošenja zahtjeva imaju pravo zatražiti i dobiti sve relevantne informacije kako bi mogli donijeti informiranu odluku.

Zašto potrošači ne mogu birati između internetskog i mobilnog bankarstva?

Zakonom je propisano da paket besplatnih usluga uključuje internetsko ili mobilno bankarstvo, ali je odabir konkretne usluge prepušten banci. Ako potrošač želi dodatne usluge koje nisu obuhvaćene besplatnim paketom, može ih ugovoriti uz naknadu, u skladu s cjenikom banke.

Što je s dopuštenim prekoračenjem na besplatnom računu?

HNB potvrđuje da besplatni račun može imati dopušteno prekoračenje, pod uvjetom da potrošač ispunjava kriterije iz Zakona o potrošačkom kreditiranju. Kamatna stopa ne smije biti viša nego na drugim računima, a visina prekoračenja određuje se prema poslovnoj politici banke.

Ako banka smanji ili ukine dopušteni minus, potrošaču se mora omogućiti otplata u 12 mjesečnih obroka.

Mora li se postojeći račun zatvoriti pri prelasku na besplatni?

Ne. Ako potrošač već ima račun na koji prima redovita primanja i zatraži paket besplatnih usluga, nema obvezu zatvaranja postojećeg računa. Banka mu mora omogućiti nastavak korištenja istog IBAN-a.

Je li ponuda samo internetskog bankarstva oblik kartelskog dogovora?

HNB navodi da se radi o poslovnoj odluci banke, jer zakon propisuje samo da paket mora uključivati internetsko ili mobilno bankarstvo, bez obveze da se ponude obje usluge.

Koliko puta se može besplatno podizati gotovina?

Paket besplatnih usluga uključuje besplatno podizanje gotovine na šalteru ili bankomatu banke koja vodi račun, prema izboru banke.

Za umirovljenike i potrošače iz osjetljivih skupina podizanje gotovine mora biti besplatno i na šalteru i na bankomatu banke koja vodi račun.

Od 1. siječnja 2027. godine, svi potrošači s besplatnim računom imat će pravo dva puta mjesečno bez naknade podići gotovinu na bankomatu druge banke u Hrvatskoj. Isto vrijedi i za potrošače iz osjetljivih skupina koji imaju osnovni račun.

Osjetljivim skupinama smatraju se korisnici prava iz sustava socijalne skrbi, uključujući zajamčenu minimalnu naknadu, osobne invalidnine, inkluzivni dodatak te roditelje njegovatelje.

Zašto neki bankarski proizvodi ne nude besplatni račun?

HNB pojašnjava da zakon ne uređuje pojedinačne komercijalne proizvode ili aplikacije, već pravo potrošača na paket besplatnih usluga uz račun na koji prima redovita primanja. Tehnički način provedbe i povezanost s digitalnim rješenjima ostaje odluka banke.

Što HNB može poduzeti protiv banaka?

Potrošač koji smatra da je banka postupila protivno zakonu ima pravo podnijeti prigovor banci, koja mora odgovoriti u roku od 10 dana, odnosno najkasnije 35 dana u iznimnim slučajevima.

Ako ni nakon toga nije zadovoljan, potrošač se može obratiti Hrvatskoj narodnoj banci, pokrenuti postupak mirenja ili alternativnog rješavanja spora, u kojem banka mora sudjelovati.

HNB zaključuje da će, u okviru svojih nadzornih aktivnosti, kontinuirano nadzirati usklađenost postupanja banaka s važećim zakonom.