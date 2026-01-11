Zaštitari stižu u škole, obuka je već krenula: Evo koliko traje i kolika je plaća

Školarci se vraćaju na nastavu, a mnoge će na vratima dočekati djelatnici za sigurnost, poznati kao zaštitari. Svi moraju proći obuku u kojoj uče osnovne tehnike samoobrane, uporabu palica, lisica i sprejeva.
Obuka uključuje pripremu za različite situacije, od susreta s nervoznim roditeljem do posjetitelja pod utjecajem alkohola. Poseban naglasak stavlja se i na psihološke vježbe koje pokrivaju stvarne situacije u školama.
Nastava traje 60 sati
Zaštitari neće koristiti vatreno oružje, već se oslanjaju na tjelesnu snagu i opremu poput raspršivača, palice i sredstava za vezivanje. Praktična nastava traje 60 sati, a instruktori kažu da je ekipa vrlo dobro savladala sve zadatke.
Mnogi od polaznika već rade u školama, dok su neki nezaposleni i vidjeli su priliku u ovom programu. Posao privlači uvjetima - plaća je oko 1436 eura bruto, a radno vrijeme uredno, ali i novim izazovima i iskustvima.
Zaštitari žele roditeljima poslati jasnu poruku: sigurnost djece je prioritet, a oni daju maksimum kako bi škole bile sigurno mjesto za sve učenike, piše Dnevnik.
