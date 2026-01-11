Oglas

dugopolje

Do ljeta se zatvara jedan od najprometnijih izlaza s A1

11. sij. 2026. 12:03
Idućih šest mjeseci bit će zatvoren izlazni krak čvora Split na autocesti A1 iz smjera Dubrovnika za Split, odnosno izlaz Dugopolje.

HAK obavještava vozače kako će od 13. siječnja u 22 sata do 10. lipnja 2026. u 15 sati biti zatvoren izlazni krak čvora Split na autocesti A1, iz smjera Dubrovnika za Split.

Drugim riječima, svi koji s juga zemlje namjeravaju u Split idućih šest mjeseci neće moći koristiti izlaz u Dugopolju.

Kako se navodi, za vrijeme zatvaranja izlaznog kraka, vozačima je osiguran obilazni pravac koji vodi preko čvora Bisko, zatim državnom cestom DC220, županijskom cestom ŽC6260, dalje državnom cestom DC1 prema Dugopolju i Splitu.

