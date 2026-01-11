Do ljeta se zatvara jedan od najprometnijih izlaza s A1

Idućih šest mjeseci bit će zatvoren izlazni krak čvora Split na autocesti A1 iz smjera Dubrovnika za Split, odnosno izlaz Dugopolje.
Oglas
HAK obavještava vozače kako će od 13. siječnja u 22 sata do 10. lipnja 2026. u 15 sati biti zatvoren izlazni krak čvora Split na autocesti A1, iz smjera Dubrovnika za Split.
Drugim riječima, svi koji s juga zemlje namjeravaju u Split idućih šest mjeseci neće moći koristiti izlaz u Dugopolju.
Kako se navodi, za vrijeme zatvaranja izlaznog kraka, vozačima je osiguran obilazni pravac koji vodi preko čvora Bisko, zatim državnom cestom DC220, županijskom cestom ŽC6260, dalje državnom cestom DC1 prema Dugopolju i Splitu.
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas