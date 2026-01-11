U gorju i do 60 centimetara snijega! Gdje je jutros bilo najhladnije? Evo kada stiže zatopljenje

Ponedjeljak donosi pretežno vedro, ali hladno jutro. Jutarnje temperature bit će slične današnjima: u unutrašnjosti od −14 do −8 °C, a na Jadranu oko i malo ispod nule. Poslijepodne se očekuje porast naoblake sa sjeverozapada i jugozapada uz promjenu smjera vjetra na zapadni. Na Jadranu će bura oslabjeti, a zapuhat će sjeverozapadnjak. Najviše dnevne temperature zraka kretat će se od −2 do +3 °C, na Jadranu uz obalu oko 4 °C, a na otocima i krajnjem jugu Dalmacije od 4 do 8 °C.