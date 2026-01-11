VREMENSKA PROGNOZA
U gorju i do 60 centimetara snijega! Gdje je jutros bilo najhladnije? Evo kada stiže zatopljenje
U nastavku pročitajte tjednu prognozu našeg meteorologa Bojana Lipovšćaka.
Pomicanje ciklonalnog vrtloga
Ciklonalni vrtlog koji je donio oborine nad naše krajeve pomiče se prema istoku te sada utječe na vrijeme nad istočnim dijelovima Balkanskog poluotoka. Nad većim dijelom Europe nalazi se polje visokog tlaka anticiklone koje se širi i prema našim krajevima, donoseći vedro vrijeme uz pad temperature zraka i vjetar sjevernog smjera.
Nad Atlantikom, južno od Islanda, nalazi se duboka ciklona na polarnoj fronti, povezana s prodorom zraka umjerenih širina prema sjeveru. Taj prodor, u obliku toplog vala, približava se obalama Velike Britanije i Irske te će zapadnoj Europi donijeti manji porast temperature, ali i velike količine oborina, uglavnom u obliku kiše. U srednjoj i sjevernoj Europi očekuje se stvaranje novog snježnog pokrivača. Glavnina nestabilnog zraka kretat će se sjeverno od Alpa, dok će manja količina u drugoj polovini tjedna prodrijeti nad zapadno Sredozemlje.
Nad našim krajevima, pod utjecajem grebena visokog tlaka, do sredine idućeg tjedna zadržat će se stabilno i hladno vrijeme uz slab do umjeren sjeverac, a na Jadranu umjerenu do jaku tramuntanu i buru.
Zbog približavanja ciklone s Atlantika, od sredine tjedna slijedi postupna promjena vremena: zapuhat će jugozapadnjak uz porast temperature zraka. Jačanjem južnog strujanja u drugoj polovini tjedna pritjecat će vlažan zrak sa Sredozemlja, uz promjenljivo povećanu naoblaku te kišu na Jadranu i u priobalnom gorju.
Gdje je bilo najhladnije?
Jutros su zabilježene niske temperature zraka. U meteorološkom zaklonu na 2 metra iznad tla u kontinentalnom dijelu najhladnije je bilo u:
- Zavižanu: −12,1 °C
- RC Puntijarki: −10,7 °C
- Lipiku: −10,4 °C
- Valpovu-Tiborjancima: −9,8 °C
- Bednji: −9,6 °C
- Daruvaru: −9,5 °C
Na Jadranu i uz Jadran jutros je izmjereno:
- Pazin: −3,4 °C
- Rovinj: −2,1 °C
- Zadar – aerodrom: −2,1 °C
- Poreč: −2,0 °C
Pri tlu, na visini od 5 cm, najniže temperature na kopnenim meteorološkim postajama izmjerene su u:
- Belom Manastiru: −13 °C
- Bjelovaru: −13 °C
- Daruvaru: −13 °C
- Zavižanu: −13 °C
Na Jadranu i uz Jadran:
- Pazin: −6 °C
- Rovinj: −6 °C
- Poreč: −4 °C
U nedjelju i ponedjeljak pretežno vedro i hladno
Danas će prevladavati pretežno sunčano vrijeme uz slab do umjeren sjeverac i sjeveroistočnjak, a na Jadranu jaku do olujnu buru. U podvelebitskom primorju te na Makarskoj rivijeri bura može imati i orkanske udare. Najviša dnevna temperatura zraka u unutrašnjosti bit će od −3 do 2 °C, u planinskim krajevima oko −6 °C, a na Jadranu od 5 do 9 °C.
Ponedjeljak donosi pretežno vedro, ali hladno jutro. Jutarnje temperature bit će slične današnjima: u unutrašnjosti od −14 do −8 °C, a na Jadranu oko i malo ispod nule. Poslijepodne se očekuje porast naoblake sa sjeverozapada i jugozapada uz promjenu smjera vjetra na zapadni. Na Jadranu će bura oslabjeti, a zapuhat će sjeverozapadnjak. Najviše dnevne temperature zraka kretat će se od −2 do +3 °C, na Jadranu uz obalu oko 4 °C, a na otocima i krajnjem jugu Dalmacije od 4 do 8 °C.
Od utorka promjena
Od utorka slijedi porast temperature zraka uz promjenljivu naoblaku, povećanu na Jadranu i uz Jadran, gdje će zapuhati jugo. Temperature zraka u unutrašnjosti bit će uglavnom oko 6 °C, a na Jadranu oko 13 °C. Krajem tjedna, uz jugo, mjestimice se očekuje kiša, izraženija na srednjem i južnom Jadranu, gdje su moguće i velike količine oborine. Zbog kiše u unutrašnjosti doći će do brzog topljenja snijega i porasta vodostaja rijeka.
Visine snijega
Za sve ljubitelje snijega, jutrošnje visine snijega iznose:
(Bednja 21 cm, Beli Manastir 10 cm, RC Bilogora 19 cm, Bjelovar 7 cm, Brestovac 17 cm, Crni Lug – NP Risnjak 17 cm, Daruvar 6 cm, Delnice 21 cm, Đakovo 9 cm, RC Gorice 8 cm, Gospić 24 cm, RC Gradište 14 cm, Hrvatska Kostajnica 18 cm, Karlovac 12 cm, Krapina 12 cm, Križevci 7 cm, Lipik 11 cm, Ogulin 21 cm, RC Osijek-Čepin 8 cm, Osijek – aerodrom 12 cm, Parg-Čabar 25 cm, Požega 10 cm, RC Puntijarka 61 cm, Ravna Gora 25 cm, Samobor 11 cm, Sisak 11 cm, Slatina 4 cm, Slavonski Brod 8 cm, Udbina 22 cm, Varaždin 14 cm, Zagreb-Maksimir 5 cm, Zagreb-Grič 6 cm, Zagreb – aerodrom 10 cm, Zavižan 61 cm.)
