Zdravstveno stanje čelnika Čečenske Republike Ramzana Kadirova navodno se ozbiljno pogoršalo, a prema navodima medija, on je podvrgnut dijalizi zbog zatajenja bubreg
Informacije se pozivaju na izvore iz Glavne obavještajne uprave Ministarstva obrane Ukrajine (DIU), prenose Interfax-Ukrajina i Ukrinform.
Prema tim izvorima, Kadirov se navodno nalazi u svojoj privatnoj bolnici u Čečeniji, gdje su se okupili članovi njegove obitelji, uključujući rodbinu koja je doputovala iz inozemstva.
Iz ukrajinske obavještajne službe navode kako je, u kontekstu ozbiljnog pogoršanja zdravstvenog stanja Ramzana Kadirova, intenzivirana potraga za kandidatom koji bi ga mogao naslijediti na čelu Čečenije.
U tom kontekstu koristi se i izraz iz političkog žargona koji sugerira da je Kadirov „na ulazu u koncertnu dvoranu Josifa Kobzona“, aludirajući na smrt poznatog ruskog pjevača i zagovornika Kremlja, a izraz se u ruskom i ukrajinskom političkom diskursu koristi kao sarkastična metafora za osobu koja je blizu smrti, piše Ukrajinska pravda.
Ukrajinska vojna obavještajna služba i ranije je izvještavala o ozbiljnim zdravstvenim problemima čelnika Čečenije. Tako je 15. rujna 2023. predstavnik DIU-a Andrij Jusov izjavio da se Kadirov nalazi u vrlo teškom zdravstvenom stanju. Dva dana kasnije na društvenim mrežama pojavila se njegova osobna videosnimka.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
