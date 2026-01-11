Oglas

ukrajinski obavještajci

Kadirov na samrti? "Na ulazu je u dvoranu Josifa Kobzona“

author
N1 Info
|
11. sij. 2026. 13:54
vladimir putin, ramzan kadirov, kadyrov,
ALEXEY DRUZHININ / RIA NOVOSTI / AFP

Zdravstveno stanje čelnika Čečenske Republike Ramzana Kadirova navodno se ozbiljno pogoršalo, a prema navodima medija, on je podvrgnut dijalizi zbog zatajenja bubreg

Oglas

Informacije se pozivaju na izvore iz Glavne obavještajne uprave Ministarstva obrane Ukrajine (DIU), prenose Interfax-Ukrajina i Ukrinform.

Prema tim izvorima, Kadirov se navodno nalazi u svojoj privatnoj bolnici u Čečeniji, gdje su se okupili članovi njegove obitelji, uključujući rodbinu koja je doputovala iz inozemstva.

Iz ukrajinske obavještajne službe navode kako je, u kontekstu ozbiljnog pogoršanja zdravstvenog stanja Ramzana Kadirova, intenzivirana potraga za kandidatom koji bi ga mogao naslijediti na čelu Čečenije.

U tom kontekstu koristi se i izraz iz političkog žargona koji sugerira da je Kadirov „na ulazu u koncertnu dvoranu Josifa Kobzona“, aludirajući na smrt poznatog ruskog pjevača i zagovornika Kremlja, a izraz se u ruskom i ukrajinskom političkom diskursu koristi kao sarkastična metafora za osobu koja je blizu smrti, piše Ukrajinska pravda.

Ukrajinska vojna obavještajna služba i ranije je izvještavala o ozbiljnim zdravstvenim problemima čelnika Čečenije. Tako je 15. rujna 2023. predstavnik DIU-a Andrij Jusov izjavio da se Kadirov nalazi u vrlo teškom zdravstvenom stanju. Dva dana kasnije na društvenim mrežama pojavila se njegova osobna videosnimka.

PROČITAJTE VIŠE

Teme
Ramzan Kadirov čečenija čečenski vođa

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ