Hrvatska najviše u EU-u o ovisi o iseljenicima: Evo i koliko je novaca otišlo u Nepal, BiH, Srbiju...

Doznake hrvatskih iseljenika rastu iz godine u godinu, pa su tako u 2024. godini iznosile gotovo 6,2 milijarde eura naspram 5,58 milijardi, koliko su iznosile u 2023. godini, odnosno porasle su za 10,8 posto ili za 612 milijuna eura. U 2024. godini smo nadmašili dotad rekordnih 6,08 milijardi dolara doznaka iz 2023. Od 2000. do 2009. doznake su uglavnom bile ujednačene, a značajniji rast počinje 2013., ulaskom Hrvatske u Europsku uniju i otvaranjem granica za hrvatske radnike.