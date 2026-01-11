podaci eurostata
Hrvatska najviše u EU-u o ovisi o iseljenicima: Evo i koliko je novaca otišlo u Nepal, BiH, Srbiju...
Najviše doznaka tradicionalno je stiglo iz Njemačke, milijardu i 832,5 milijuna eura, zatim iz Irske iz koje je uplaćeno 517,9 milijuna eura, slijedi Nizozemska s doznačenih 472,8 milijuna eura, Austrija s 371,4 milijuna, dok je iz Slovenije uplaćeno 243,6 milijuna eura.
U prvih devet mjeseci 2025. iz inozemstva poslali 4,8 milijarde eura
Hrvati na radu u inozemstvu u prvih su devet mjeseci prošle godine u Hrvatsku poslali više od 4 milijarde i 800 milijuna eura, dok su istodobno strani radnici iz Hrvatske u svoje domovine uplatili gotovo milijardu i 576 milijuna eura, najnoviji su podaci Hrvatske narodne banke, piše Novi list.
Najviše doznaka tradicionalno je stiglo iz Njemačke, milijardu i 832,5 milijuna eura, zatim iz Irske iz koje je uplaćeno 517,9 milijuna eura, slijedi Nizozemska s doznačenih 472,8 milijuna eura, Austrija s 371,4 milijuna, dok je iz Slovenije uplaćeno 243,6 milijuna eura.
Među prvih deset zemalja iz kojih Hrvati šalju novac u domovinu nalaze se i Švicarska (195 milijuna eura), Sjedinjene Američke Države iz kojih je hrvatskim kućanstvima doznačeno 145,3 milijuna eura, iz Italije 125 milijuna, iz Ujedinjenog Kraljevstva 82,7 milijuna, a iz Bosne i Heregovine u Hrvatsku je uplaćeno 78,8 milijuna eura.
Na popisu zemalja iz kojih stižu doznake Hrvata nalazi se i Srbija iz koje je doznačeno 22,4 milijuna eura, gotovo kao i iz Kanade (22,3 milijuna), iz Singapura je uplaćeno 17,9 milijuna eura, a iz Rusije 8,5 milijuna eura.
Petina svih stranih radnika iz BiH, slijedi Nepal
Strani su radnici iz Hrvatske najviše novca u prvih devet mjeseci prošle godine poslali u Bosnu i Hercegovinu, 326,6 milijuna eura, što čini petinu svih uplata stranih radnika iz Hrvatske.
Slijedi Nepal u koji je iz Hrvatske doznačeno 221,8 milijuna eura, a na visokom trećem mjestu po doznakama stranih radnika našla se Srbija u koju je uplaćeno 180,8 milijuna eura.
Slijede Filipini na koje je poslano 136,8 milijuna, u Indiju je otišlo 114,5 milijuna, Sjevernu Makedoniju 82,1 milijun, Ukrajinu 58,3 milijuna, a na Kosovo 51,1 milijun eura.
Među prvih deset zemalja s najvećim doznakama iz Hrvatske našao se i Uzbekistan, u koji su strani radnici uplatili 45,7 milijuna eura, i Egipat koji je primio 36,4 milijuna eura doznaka stranih radnika iz Hrvatske.
Visina doznaka stranih radnika iz Hrvatske tako odgovara broju izdanih dozvola za rad i boravak stranim državljanima kojih je, prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova, prošle godine najviše izdano upravo državljanima Bosne i Hercegovine, Nepala, Srbije, Filipina i Indije.
U 2025. do 11. mjeseca izdano 160 tisuća dozvola za rad
Podsjetimo, lani je do kraja studenog, prema podacima MUP-a, strancima izdano više od 160 tisuća dozvola za rad i boravak, od čega najviše državljanima BiH (30.188), Nepalcima (29.579), Srbima (23.145), Filipincima (16.195), te Indijcima 14 i pol tisuća dozvola za rad.
Hrvatska je članica Europske unije koja je najviše ovisna o transferima novca koji dolaze od njezinih iseljenika.
Prema podacima Eurostata, najviše stope ovisnosti u EU-u prošle godine zabilježene su za Hrvatsku kojoj doznake iz inozemstva čine čak 7,2 posto BDP-a te Latviju (3,1 posto BDP-a) i Luksemburg (2,7 posto BDP-a), dok je o priljevu novca od iseljeništva najmanje ovisna Irska kojoj takve doznake čine tek 0,1 posto BDP-a, Grčka (0,2 posto) i Finska (0,3 posto).
7,2 BDP-a dolazi od iseljenika
Po udjelu doznaka iz inozemstva u BDP-u Srbija je jako blizu Hrvatskoj s udjelom od 7,1 posto, u BiH doznake čine čak 10,26 posto BDP-a, a Crnoj Gori 10,69 posto.
Sporija dinamika
Zanimljivo je da su doznake iz Hrvatske uplaćene i u Njemačku (26,1 milijun eura) te Sjedinjene Države (7 milijuna eura).
Doznake hrvatskih iseljenika rastu iz godine u godinu, pa su tako u 2024. godini iznosile gotovo 6,2 milijarde eura naspram 5,58 milijardi, koliko su iznosile u 2023. godini, odnosno porasle su za 10,8 posto ili za 612 milijuna eura. U 2024. godini smo nadmašili dotad rekordnih 6,08 milijardi dolara doznaka iz 2023. Od 2000. do 2009. doznake su uglavnom bile ujednačene, a značajniji rast počinje 2013., ulaskom Hrvatske u Europsku uniju i otvaranjem granica za hrvatske radnike.
S druge strane, doznake stranih radnika iz Hrvatske rastu od 2017. godine, a prošle su godine iznosile rekordnih milijardu i 816,5 milijuna eura, dok su godinu prije iznosile milijardu i 405,5 milijuna.
Hrvatska je tako postala država primateljica velikih iznosa uplata iz inozemstva, ali istodobno i zemlja iz koje se šalje sve više uplata u inozemstvo. Prema podacima Svjetske banke za 2023.
Hrvatska od zemalja regije tako najviše prima, ali i šalje novca u inozemstvo. Tako je 2023. u Hrvatsku pristiglo 6,08 milijardi dolara doznaka, u Srbiju 5,77 milijardi dolara, a u BiH 2,82 milijarde. Istodobno, iz Hrvatske je otišlo najviše osobnih doznaka stranih radnika u cijeloj regiji, 1,29 milijardi dolara, iz Srbije 900 milijuna, a iz Slovenije 520 milijuna dolara, objavio je Novi list.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare