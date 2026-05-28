Oglas

odobrio parlament

Nova vlada na sjeveru Europe nakon što je incident s dronom srušio koaliciju: "Provest ćemo mjere za slabljenje Rusije"

author
Hina
|
28. svi. 2026. 18:11
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
Latvija
Ints Kalnins / REUTERS

Latvijski parlament u četvrtak je odobrio novu vladu desnog centra na čelu s Andrisom Kulbergsom, nakon nedavnih upada dronova koji su rezultirali rušenjem vladajuće koalicije.

Oglas

Od 96 zastupnika koji su glasali 66 ih je podržalo koaliciju desnog centra koja se sastoji od Kulbergsove Ujedinjene liste, Novog jedinstva bivše premijerke Evike Siline, Nacionalnog saveza te Zelenog i poljoprivrednog saveza.

Četiri stranke u zajedničkoj su izjavi obećale da će do izbora u listopadu nastaviti podržavati Ukrajinu, usredotočiti se na nacionalnu sigurnost i "provesti mjere za slabljenje i izoliranje Rusije".

Progresivna stranka, koja je dio koalicije u odlasku, nije ušla u novu vladu, što je kabinet dodatno nagnulo udesno.

Kada je ukrajinski dron 7. svibnja pogodio prazan spremnik nafte u Latviji, Silina je otpustila ministra obrane zbog onoga što je nazvala neadekvatnim obrambenim mjerama vojske. Taj je potez na kraju doveo do raspada njezine koalicije.

Incidenti su dodatno pojačali napetosti između Moskve i baltičkih zemalja, koje krive Rusiju za elektronsko preusmjeravanje dronova. Kremlj pak njih optužuje da dopuštaju lansiranje ukrajinskih dronova s njihovog teritorija, što baltičke zemlje poriču.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
andris kulbergs baltičke zemlje evika silina latvija

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ