Presedan u MIP-u! Sjednica o skidanju imuniteta Daliji Orešković bez kvoruma

„Unatoč tome što su se u dosadašnjoj praksi MIP-a odbijali ovakvi zahtjevi, smatram da se u ovom slučaju radi o pitanjima koja imaju puno šire društveno i političko značenje od pukog odnosa između dvije osobe u nekom sporu. Pitanja koja se postavljaju o značenju pokliča 'Za dom spremni' i djelovanju HOS-a u Domovinskom ratu postala su prvorazredna tema kojom se metodom obmanjivanja naša povijest nastoji prikazati drugačijom od onoga kakva je bila, što može uzrokovati dugoročne štetne posljedice na državu i društvo u cjelini", objavila je Orešković na svojoj Facebook stranici.