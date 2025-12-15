Dobre vijesti za 146.292 korisnika: Počinje isplata naknade

U srijedu 17. prosinca 2025. počinje isplata doplatka za djecu za studeni 2025., objavio je HZMO.
Doplatak za djecu dobit će 146 292 korisnika za ukupno 293 167 djece.
Informacije vezane uz doplatak za djecu mogu se dobiti radnim danom od 8 do 16 sati na infotelefonima HZMO-a 01/45 95 011 i 01/45 95 022 i na mrežnoj stranici HZMO-a – www.mirovinsko.hr.
