HZMO

Dobre vijesti za 146.292 korisnika: Počinje isplata naknade

N1 Info
15. pro. 2025. 09:58
novac, plaća, primanja, prihodi, zarada
Unsplash/ilustracija

U srijedu 17. prosinca 2025. počinje isplata doplatka za djecu za studeni 2025., objavio je HZMO.

Doplatak za djecu dobit će 146 292 korisnika za ukupno 293 167 djece.

Informacije vezane uz doplatak za djecu mogu se dobiti radnim danom od 8 do 16 sati na infotelefonima HZMO-a 01/45 95 011 i 01/45 95 022 i na mrežnoj stranici HZMO-a – www.mirovinsko.hr.

Teme
HZMO djeca doplatak za djecu naknada roditelji

