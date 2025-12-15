"PR poštapalica"
Tadić: Da nuklearni rat krene, Rusija bi doživjela egzodus biblijskih razmjera
Gost našeg Hrvoja Krešića u Novom danu bio je fizičar s Instituta Ruđer Bošković, Tonči Tadić. Razgovarali su o posljednjim događanjima u Ukrajini, udaljavanju SAD-a od Europske unije i prijetnji nuklearnog rata.
Tonči Tadić na početku je razgovora otkrio kako više ne doživljava ozbiljno "ruske prijetnje nuklearnim ratom".
"Ja brojim sve ruske najave nuklearnog rata, uključujući i ovu zadnju, koja je bila 54. ruska najava nuklearnog rata. Potpuno je jasno da to služi kao nekakva ideološka, PR poštapalica ruske vladajuće garniture. Kad god vide da im ne ide na bojištu, kada se ciljevi ne ispunjavaju, kad Ukrajina dobiva veću međunarodnu podršku, onda treba zaprijetiti nuklearnim ratom", kaže.
"U onih prvih par mjeseci ljudi u Hrvatskoj su se jako bojali, ja sam smatrao svojom dužnošću ukazati na besmislenost takvog scenarija, prije svega za samu Rusiju - jer, da nuklearni rat krene, Rusija bi doživjela egzodus biblijskih razmjera iz europskog dijela prema Sibiru. To je činjenica, matematika to jasno govori."
"Međutim, ljudi sada sve manje obraćaju pozornost na te najave Vladimira Putina jer vide da je to loši ruski PR."
Tadić smatra da je ukrajinski predsjednik pokazao da je spreman za kompromis, ali i da je njegova najava o odustajanju od pristupanja NATO savezu suptilan signal Donaldu Trumpu.
"Najava Volodimira Zelenskog da je spreman odustati od članstva u NATO-u je zapravo prebacivanje loptice na teren Donalda Trumpa. Naime, tijekom ove godine Trump je šest puta od Ukrajine i Rusije tražio primirje i početak ozbiljnih pregovora o miru. Svaki put je Zelenski prihvatio, svaki put je Putin odbio. Ovo je poruka Zelenskog da je spreman za kompromis, naravno to je sada, nitko ne zna što će biti za 10 godina. To je zato da se na suptilan način kaže Trumpu da pritisne Putina i da ljudi u Ukrajini prestanu ginuti. Poruka Zelenskog govori to: idemo prvo proglasiti primirje prema postojećim crtama razdvajanja, a onda ćemo raspravljati o političkim modalitetima kako to riješiti dalje", kaže.
Dodaje kako ne vjeruje da je razlog ruske invazije zabrinutost zbog vlastite sigurnosti i najava ulaska Ukrajine u NATO savez.
"Neka se nitko ne zavarava da je ukrajinsko članstvo u NATO-u navodni razlog za rusku invaziju. Za to imamo dokaz. Kada je Tucker Carlson radio intervju s Putinom, pitao ga je to. Putinov odgovor nije bio: 'da, zato smo napali', nego je krenuo u 20-minutno objašnjenje o Kijevskoj Rusiji, srednjovjekovnoj povijesti Ukrajine i Rusije, nastanku pravoslavlja itd. Potpuno je jasno da se radi o čistoj ruskoj mitomaniji, sličnoj velikosrpskoj mitomaniji i da ona nema veze s nekakvom ugroženošću Rusije", kaže Tadić.
Dodaje kako ga današnje simpatije europskih i američkih konzervativaca prema Rusiji podsjećaju na nekadašnje simpatije međuratnih komunista prema SSSR-u.
"Što se tiče SAD-a, mislim da je tu čudnu simpatiju najbolje definirala Anne Applebaum, koja je rekla da je sadašnja simpatija američkih konzervativaca prema Rusiji jednaka onoj koju su američki i europski komunisti gajili za Staljinov Sovjetski Savez, koji su između dva svjetska rata vjerovali da je u Sovjetskom Savezu radnički raj i komunistička utopija, tako sada američki i europski konzervativci smatraju Rusiju stupom konzervativizma na svjetskoj razini. Iz toga razloga žele da Rusija pobijedi i dominira nad Europom. To je, naravno, potpuno besmisleno. Stupanj razvoda brakova, pobačaja, prostitucije, dekadencije ruskog društva isti je ili još gori nego u doba Sovjetskog Saveza. Ali se radi o dobroj doskočici koju Rusi intenzivno guraju kroz financiranje raznih desnih pokreta unutar Europske unije i SAD-a. To je suština priče."
Pa ipak, smatra da postoji jasan razlog zbog kojeg i Rusija i SAD, po njegovom mišljenju, gaje antagonizam prema snažnoj Europskoj uniji.
"Zašto je za SAD i Rusiju Europa problematična? Problem je u tome što EU, kao cjelina, ima zajednički BDP veći nego Kina. Bez Norveške, Velike Britanije i Švicarske, koje bi mogle biti članice, EU ima BDP od 18.700 milijardi eura, kineski BDP je 18.600 milijardi eura. Ako promatramo kontinent kao cjelinu, to je jedno moćno gospodarstvo koje, ako želi, može proizvoditi dovoljnu količinu vlastitog oružja i imati dovoljno veliku zajedničku vojsku koja bi se obranila od svih agresija i koja bi mogla nametati svoje političke interese u svom području - u onome što EU zove istočnim partnerstvom, zemlje bivšeg Sovjetskog Saveza do Rusije i onome što zove euro-mediteranskim partnerstvom, zemlje Mediterana, sjeverne Afrike i Bliskog istoka", kaže Tadić.
"Naravno, postojanje jednog takvog entiteta, koji je gospodarski moćan i koji ima vlastite ekonomske i političke interese u ta dva prostora, smetnja je za SAD i za Rusiju. Zato je nužno razvaljivanje Europske unije, ali i zato da bi se moglo danas-sutra pojedinačno pregovarati s članicama i ucjenjivati ih. Bit ću potpuno jasan: svi u Hrvatskoj koji smatraju da bi Hrvatskoj bilo bolje izvan EU, na vjetrometini Balkana, nisu pri sebi."
