Tadić: Da nuklearni rat krene, Rusija bi doživjela egzodus biblijskih razmjera

"Što se tiče SAD-a, mislim da je tu čudnu simpatiju najbolje definirala Anne Applebaum, koja je rekla da je sadašnja simpatija američkih konzervativaca prema Rusiji jednaka onoj koju su američki i europski komunisti gajili za Staljinov Sovjetski Savez, koji su između dva svjetska rata vjerovali da je u Sovjetskom Savezu radnički raj i komunistička utopija, tako sada američki i europski konzervativci smatraju Rusiju stupom konzervativizma na svjetskoj razini. Iz toga razloga žele da Rusija pobijedi i dominira nad Europom. To je, naravno, potpuno besmisleno. Stupanj razvoda brakova, pobačaja, prostitucije, dekadencije ruskog društva isti je ili još gori nego u doba Sovjetskog Saveza. Ali se radi o dobroj doskočici koju Rusi intenzivno guraju kroz financiranje raznih desnih pokreta unutar Europske unije i SAD-a. To je suština priče."