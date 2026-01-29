situacija na terenu
Novinar iz Minneapolisa za N1: Prosvjedi prerastaju u nešto puno šire
Novinar N1 Hrvoje Krešić razgovarao je s novinarom iz Minnesote Naasirom Akailvijem o trenutačnoj situaciji u Minneapolisu, prosvjedima nakon ubojstva Alexa Prettija te rastućim političkim napetostima vezanim uz djelovanje savezne imigracijske službe ICE.
Možeš li nam ukratko reći gdje se trenutačno nalaziš i što se ondje događa?
Svakako! Nalazim se baš na mjestu gdje je u subotu ujutro ubijen 37-godišnji Alex Pretti. Kao što možete vidjeti iza mene, ovdje se održava masovno bdjenje. Ljudi dolaze tijekom cijelog dana i noći kako bi oplakivali Prettija. Ostavljaju cvijeće, pale svijeće. Neki se mole, neki dolaze ovamo plakati. Tu je i manji broj policije, a ovo područje na kojem je Pretti ubijen vrlo je brzo postalo poprište bdjenja i memorijalno mjesto posvećeno Prettiju.
Kako bi opisao trenutačnu političku situaciju u Minneapolisu, u Minnesoti? Bi li rekao da je Donald Trump malo reterirao u vezi sa svime što ICE radi i političkim porukama koje je slao proteklih nekoliko tjedana?
Čini se da je donekle reterirao. Važno je imati na umu da je već jutros, nakon što je naizgled malčice reterirao, iako ne znam je li "reterirao" prava riječ, više kao da je krenuo malo drukčijim putem, povukao bivšeg zapovjednika granične patrole Grega Bovina i poslao Toma Homana kako bi donekle smanjio tenzije i pritisak. No jutros smo vidjeli Trumpovu objavu na društvenim mrežama u kojoj ponovno napada gradonačelnika Minneapolisa Jacoba Freya. Pa možemo reći da na terenu trenutačno vlada velika neizvjesnost.
Nurse Alex Pretti, who was killed days ago by an ICE agent at a rally in Minnesota, helped disabled veterans get back on their feet. And there is nothing more that needs to be added about the spirit of this man. pic.twitter.com/tJp24Etguy— Olena Rohoza (@OlenaRohoza) January 28, 2026
Kada govorimo o svemu što se događa na terenu, vidiš li ljude koji nisu nužno demokrati ili nisu skloni Demokratskoj stranci kako izlaze na ulice i izražavaju nezadovoljstvo svime što se događa?
Rekao bih da je tako. Razgovarao sam vjerojatno s nekoliko stotina ljudi u posljednjih nekoliko dana i svakako ima ljudi koji kažu da nikada prije nisu izlazili na ulice zbog ikakvog događaja i političkog razloga, neovisno o tome jesu li demokrati ili republikanci. To sam vidio i među starijim i mlađim ljudima. Čini se da je ovo ujedinilo dobar dio stanovništva Minnesote. A što se tiče politike, Minnesota Gun Rights, odnosno Gun Owners Caucus, javno su doveli u pitanje službeni narativ o onome što se dogodilo kada je Alex Pretti ustrijeljen. Ovo svakako nadilazi okvire onoga što biste smatrali samo ljevičarskim prosvjedom i prerasta u nešto šire.
Jessica Koscielniak / REUTERS
Nathan Howard / REUTERS
Seth Herald / REUTERS
REUTERS/Tim Evans
Tim Evans/REUTERS
Eduardo Munoz / REUTERS
REUTERS/Leah Millis
Eduardo Munoz / REUTERS
REUTERS/Eduardo Munoz/Ilustracija
Zanimljivo je svjedočiti reakcijama institucija poput Nacionalnog udruženja za oružje (NRA), koje se obično mnogo više povezuje s konzervativcima nego s demokratima. Čak su i oni trenutačno nezadovoljni.
Istina, a sve se svodi na ono što se dogodilo. Za mnoge od tih skupina, poput NRA-a i drugih lokalnih udruga za pravo na oružje, ovo pitanje postaje pitanje Drugog amandmana: u kojem trenutku je ljudima dopušteno posjedovati i nositi oružje, a u kojem trenutku država ili savezni dužnosnici, kako oni kažu, krše to pravo. To je privuklo neke od ovih više desno orijentiranih, republikanski nastrojenih grupa da počnu dovoditi u pitanje službeni narativ vlasti o onome što se dogodilo 37-godišnjem Alexu Prettiju.
The NRA unequivocally believes that all law-abiding citizens have a right to keep and bear arms anywhere they have a legal right to be.— NRA (@NRA) January 28, 2026
Znamo li sada sa sigurnošću što se dogodilo? Znamo li detalje o tome što se dogodilo pokojnom g. Prettiju i što je donedavno bio službeni narativ?
Zanimljivo pitanje, jer se čini da se službeni narativ do određene mjere mijenja. Znamo da je onog dana kad je ubijen održana konferencija za medije bivšeg šefa granične patrole Grega Bovina na kojoj je rekao da se činilo kako je riječ o čovjeku koji je planirao masakr nad pripadnicima policije.
Jučer se predsjednik Trump na neki način odmaknuo od toga i rekao da ne vjeruje da je tako. No službeni narativ se očito mijenja. Sad neki dužnosnici govore: "Pričekajmo rezultate istrage." To je pomak u odnosu na način na koji su Ministarstvo domovinske sigurnosti (DHS) i druge agencije reagirale na raniju pucnjavu povezanu s ICE-om koja se ovdje dogodila. Tada su vrlo brzo izišli s tvrdnjama o tome što se po njihovu mišljenju dogodilo: da je osoba bila domaći terorist ili slično. Sad se čini da se narativ malo mijenja i da govore kako treba pričekati istragu prije nego što se donesu zaključci.
🚨 BREAKING EXCLUSIVE: Greg Bovino traveled to Mt. Rushmore to deliver a message to his men after being removed from Minneapolis, and agents being put on leave— Nick Sortor (@nicksortor) January 29, 2026
“I want you to know: I’ve got your back, now and always—I love you, I support you, and I salute you.”
Bovino coined… pic.twitter.com/xnOR6xFHUP
Misliš li da će itko biti pozvan na odgovornost za ono što se događalo i ono što se dogodilo g. Prettiju?
Odgovornost je jedno od najvažnijih pitanja o kojima se trenutačno raspravlja. Kada je riječ o odnosima između državnih, gradskih i saveznih čelnika, jedan od glavnih zahtjeva jest da vlasti Minnesote mogu istražiti što se dogodilo. Postoji rastući osjećaj, barem među prosvjednicima s kojima sam razgovarao, da bi povjerenje u rezultate istrage DHS-a bilo znatno manje ako to ne bi bila zajednička istraga s državnim i gradskim vlastima. Dakle, pitanje odgovornosti jedna je od najvažnijih tema. Slična rasprava pojavila se i nakon ubojstva Renee Good prije nekoliko tjedana, kada su lokalne vlasti odmah isključene iz istrage i rečeno je da će sve voditi savezne službe. Dakle, pitanje odgovornosti jedno je od najvažnijih koje ostaje otvoreno.
Što sada mogu očekivati ljudi u Minneapolisu i Minnesoti? Hoće li vidjeti više prisutnosti ICE-a, povlačenje ICE-a iz Minnesote ili nastavak "statusa quo"? Možeš li pretpostaviti što bi moglo uslijediti?
Možemo reći, a o tome smo i izvještavali ranije ovog tjedna, da je, kada je zapovjednik granične patrole Greg Bovino otišao, što je trebalo biti jučer, trebao povesti i dio agenata sa sobom. Nedavno smo doznali da je u Minnesoti čak 3000 saveznih agenata u sklopu operacije Metro Surge. Koliko će se točno taj broj smanjiti još nije sasvim jasno. No za to se svakako zalažu lokalni čelnici i to prosvjednici zahtijevaju u ovom trenutku.
A kako gledaš na poruku koju je predsjednik Trump poslao guverneru Minnesote: "Ne igraj se vatrom!"? Djeluje li to kao još jedna prijetnja? Može li iz toga proizaći nešto više ili se samo radi o teatralnosti?
Dobro pitanje! Upravo sam pitao neke od prisutnih na ovom bdjenju što misle o tome da predsjednik opet naoko prijeti gradonačelniku Minneapolisa u vezi s imigracijskim snagama. Rekli su da naprosto ne razumiju što se događa, zašto izgleda da Minnesotu predsjednik toliko ima na piku i što ljudi ovdje mogu učiniti da se to zaustavi. U ovom trenutku ne znamo što će se točno dalje dogoditi. Kao što sam rekao, u Minneapolisu i diljem države vlada velika neizvjesnost oko toga što slijedi u pogledu operacije Metro Surge.
Moram postaviti isto pitanje jer ni ja ne razumijem zašto su Minnesota i Minneapolis toliko važni i zašto ih Trumpova administracija toliko ima na piku. Koliko znam, Minnesota i Minneapolis na određeni su način demokratsko uporište, ali zar se politički ne čini da je, ako se previše pritišće, moguće očekivati drukčiji ishod od onoga kojem se čovjek nada?
Čini se da se upravo to i događa. Povijesno gledano, Minnesota je savezna država koja je prihvaćala izbjeglice i imigrante. Kada na ovim prosvjedima razgovaram s ljudima i njihovim susjedima, to i oni govore. Kažu da je ovo više od politike, da su imigranti dio tkiva ove zajednice i onoga što su ovi gradovi postali. Čini se da savezne vlasti ne shvaćaju taj aspekt i da žele veću suradnju lokalnih policijskih uprava kako bi pomagale imigracijskim i carinskim službama, odnosno ICE-u, u pritvaranju imigranata i traženju ljudi za koje smatraju da nemaju reguliran status.
Sve se zasad svodi, barem prema susjedima s kojima sam razgovarao, na sljedeću poruku: "Ne samo da vam nećemo pomoći, nego ćemo učiniti sve što možemo da naše četvrti ostanu netaknute. A to znači da želimo da imigranti ostanu tu. To znači da želimo da i naši susjedi izbjeglice ostanu tu." Taj se lajtmotiv uočava diljem aglomeracije Twin Cities. Gradonačelnici St. Paula i Minneapolisa to su opetovano naglašavali. Isto kažu i prosvjednici s kojima sam razgovarao: "Ovo je iznad politike, to su ljudi koji su dio naših zajednica i našeg susjedstva."
Students at the University of Minnesota Twin Cities staged a walkout and held a rally to protest the presence of US Immigration and Customs Enforcement and what they described as growing fear in their community https://t.co/YdqYgag6QQ pic.twitter.com/gZH8XSSb1Y— Reuters (@Reuters) January 27, 2026
Ako nam možeš pomoći da bolje shvatimo, dakako, sada malo preuveličavam, ali kako izgleda prosječni ilegalni imigrant kojeg ICE cilja? Kada kažemo "ilegalni imigrant", narativ obično stvara sliku nekoga tko je prljav, bez posla ili ima kriminalne namjere itd. Kako u Minnesoti i Minneapolisu izgleda prosječni takozvani ilegalni imigrant iz perspektive ICE-a? Koga oni ciljaju?
Dobro pitanje, jer je predsjednik Trump u početku vodio kampanju na poruci da će se ići za "najgorima od najgorih". Postoje stereotipi o tome kako bi nedokumentirana osoba trebala izgledati ili se ponašati. No jedno od trenutačno najvećih pitanja jest upravo to: što definira nedokumentiranog ili, kako administracija tvrdi, ilegalnog imigranta.
Navodi se da mnoge nedokumentirane pritvaraju na sudu dok pokušavaju dobiti zelenu kartu i državljanstvo ili boravište. Trumpova administracija tvrdi da je Bidenova administracija postupala potpuno protuzakonito. Prema tome, ljudi koji su ušli u zemlju za vrijeme te administracije smatraju se ilegalnima u gotovo svakom smislu, bez obzira na to jesu li poštovali sudsku proceduru, surađivali s odvjetnikom ili se redovito javljali imigracijskoj službi. Dakle, to pitanje stvara veliku zbunjenost među imigrantskom zajednicom, uključujući i one s reguliranim statusom. To je nešto što će se, nadamo se, prije ili kasnije razjasniti, dok ljudi u Minneapolisu i St. Paulu te imigranti diljem zemlje pokušavaju shvatiti što taj izraz točno znači i jesu li sigurni u pogledu svog statusa.
I pitanje za kraj... Sve ovo, dakako, ima i političku težinu. Što misliš, kako će sve ovo završiti i kakve će biti posljedice za američke međuizbore, i to ne samo u Minnesoti?
Vidjet ćemo kako će se sve to razviti. No u ovom trenu mnogi demokrati smatraju da će im ovo pitanje pomoći. Kažu da je potrebno ponovno osvojiti Kongres i Senat kako bi se, za što se neki demokrati zalažu, ukinulo ili barem srezalo financiranje ICE-a. To je izravno povezano s međuizborima potkraj ove godine. Tek treba vidjeti kakav će točno ishod biti. Još ima dovoljno vremena da se stvari nekoliko puta promijene prije samih međuizbora i prije nego što ljudi izađu na birališta. No u ovom trenu, barem ovdje gdje se sada nalazim, čini se da je ovo stvorilo određeno jedinstvo s ciljem da se na saveznoj razini okonča ono što prosvjednici ovdje doživljavaju kao okupaciju.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare