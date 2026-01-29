Novinar iz Minneapolisa za N1: Prosvjedi prerastaju u nešto puno šire

Vidjet ćemo kako će se sve to razviti. No u ovom trenu mnogi demokrati smatraju da će im ovo pitanje pomoći. Kažu da je potrebno ponovno osvojiti Kongres i Senat kako bi se, za što se neki demokrati zalažu, ukinulo ili barem srezalo financiranje ICE-a. To je izravno povezano s međuizborima potkraj ove godine. Tek treba vidjeti kakav će točno ishod biti. Još ima dovoljno vremena da se stvari nekoliko puta promijene prije samih međuizbora i prije nego što ljudi izađu na birališta. No u ovom trenu, barem ovdje gdje se sada nalazim, čini se da je ovo stvorilo određeno jedinstvo s ciljem da se na saveznoj razini okonča ono što prosvjednici ovdje doživljavaju kao okupaciju.