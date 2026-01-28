uređenje tržišta
Velika promjena za kupce voća i povrća u dućanima, trgovački lanci krenuli s primjenom novih pravila
Hrvatska poljoprivredna komora (HPK) pozdravlja primjenu novog pravilnika za voće i povrće koji je u primjeni od 1. siječnja, poručio je HPK u srijedu i pozvao potrošače da kupuju domaće proizvode.
Riječ je o pravilniku o tržišnim standardima i utvrđivanju pravila o kontrolama usklađenosti s tržišnim standardima za sektor voća i povrća, određene prerađene proizvode od voća i povrća i sektor banana.
Iz HPK napominju kako je pohvalno što se na policama trgovačkih lanaca već sada jasno i vidljivo označava iz koje je zemlje voće i povrće, što omogućuje potrošačima da biraju domaće proizvode i tako potaknu domaću proizvodnju.
"Raduje nas što su stručne službe Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, zajedno s nama iz HPK, radile na ovom pravilniku i uvažile većinu naših zahtjeva, koji su došli s terena, od samih proizvođača", kazao je predsjednik Odbora za povrće i krumpir HPK Toni Grossi.
Više domaćeg voća i povrća na policama dućana
Zajednički rad na pravilniku, kako je rekao, pokazuje da se uz prihvaćanje argumenata i prijedloga proizvođača, može napraviti pomak na tržištu i osigurati bolja prisutnost domaćeg voća, povrća i krumpira na policama trgovina.
Grossi smatra kako je ovo prilika da potrošači zbog boljeg i vidljivijeg označavanja i deklariranja, pri odluci o kupnji više biraju domaće poljoprivredne proizvode.
Pravilnik koji je stupio na snagu početkom godine, po prvi put uvodi određene odredbe vezane uz označavanje proizvoda u rasutom stanju, u prodaji na malo. Voće i povrće i određeni prerađeni proizvodi od voća i konzumni krumpir, koji se u rasutom stanju izlažu na prodaju krajnjem potrošaču u fazi prodaje na malo, sada moraju biti označeni tako da je podatak o zemlji podrijetla čitljiv i neposredno uočljiv. Isto tako da se nalazi u glavnome vidnom polju ambalaže/police u/na koju je proizvod smješten, na ambalaži ili u neposrednoj blizini proizvoda te da ne dovodi potrošača u zabludu, navode iz HPK.
Promjene se već vide
Ističu kako se promjene na tržištu već vide, jer većina trgovaca poštuje odredbe pravilnika. Očekuju da će inspekcije na terenu to pozorno pratiti i kažnjavati one koji se ne pridržavaju pravilnika.
HPK posebno pozdravlja odredbe koje bi trebale na snagu stupiti od 1. srpnja, kojima se poljoprivrednicima omogućuje odstupanje od poštivanja tržišnih standarda za proizvode iz sektora voća i povrća.
Poljoprivrednici će ih, kako se navodi, moći prodavati unutar svojega proizvodnog područja na lokalnoj tržnici na malo, na mjestu koje je rezervirano samo za poljoprivrednike i izravnu dostavu. To će doprinijeti većoj zastupljenosti lokalnih poljoprivrednika na lokalnom tržištu i dodatno potaknuti konzumaciju lokalno proizvedene hrane, čime se jačaju kratki lanci opskrbe, kažu u HPK.
Još puno posla kako bi se uredilo tržište
Grossi napomije kako predstoji još puno posla da se tržište voća i povrća i krumpira bolje uredi te da se pomogne toj proizvodnji koja je godinama na ogromnom udaru uvozne robe zbog čega većina proizvodnji pada i stagnira.
Smatra kako HPK i dalje mora sa stručnjacima resornog ministarstva raditi na poboljšanju teških uvjeta proizvodnje uzrokovanih sušom i prirodnim nepogodama, donošenju pravilnika o minimalnim tehničkim uvjetima za građevine namijenjene poljoprivrednoj proizvodnji u zatvorenom prostoru i zapošljavanju radnika u poljoprivredi, zbog izuzetno kratkog sezonskog rada.
Odbor za povrće i krumpir smatra apsurdnim da je gradnja plastenika i staklenika i dalje administrativno ograničena. Poručuje kako bi se takvi poljoprivredni objekti trebali graditi bez ishođenja građevinske dozvole, uz jednostavnije i brže procedure kako bi se potaknula ulaganja, povećala proizvodnja, produljila sezona i ojačala domaća samodostatnost.
Odbor će, kako se najavljuje, snažnije raditi i na legalizaciji vodopravnih dozvola u smislu nužnog navodnjavanja proizvodnih površina te razmatranja potrebe izmjena i dopuna pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta radi upisa u ARKOD manjih parcela.
