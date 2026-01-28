Velika promjena za kupce voća i povrća u dućanima, trgovački lanci krenuli s primjenom novih pravila

Pravilnik koji je stupio na snagu početkom godine, po prvi put uvodi određene odredbe vezane uz označavanje proizvoda u rasutom stanju, u prodaji na malo. Voće i povrće i određeni prerađeni proizvodi od voća i konzumni krumpir, koji se u rasutom stanju izlažu na prodaju krajnjem potrošaču u fazi prodaje na malo, sada moraju biti označeni tako da je podatak o zemlji podrijetla čitljiv i neposredno uočljiv. Isto tako da se nalazi u glavnome vidnom polju ambalaže/police u/na koju je proizvod smješten, na ambalaži ili u neposrednoj blizini proizvoda te da ne dovodi potrošača u zabludu, navode iz HPK.