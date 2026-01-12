EK odbacuje optužbe
Novo EU pravilo na granicama izaziva kaos? Putnici bi mogli satima čekati na provjeru
Novo pravilo EU-a, kojim se nalaže da veći udio putnika mora prolaziti kroz elektroničke granične provjere identiteta, moglo bi “izazvati znatnu nelagodu putnicima”, upozorio je čelnik udruženja europskih zračnih luka.
Glasnogovornik Europske komisije, međutim, inzistirao je da je sustav elektroničkih provjera, koji je u ograničenoj primjeni od listopada, a od petka obuhvaća veći udio putnika, “u velikoj mjeri funkcionirao bez problema”, piše Politico.
Novi sustav ulaska/izlaska (Entry/Exit System – EES) ima za cilj zamijeniti udaranje pečata u putovnice i suzbiti nezakonite boravke u Uniji.
Prema novom sustavu, putnici iz trećih zemalja poput Ujedinjenog Kraljevstva i Sjedinjenih Američkih Država moraju prvi put pri prelasku granice, prije dolaska do graničnog službenika, registrirati otiske prstiju i snimku lica. No ti dodatni koraci uzrokuju kašnjenja.
U listopadu je 10 posto putnika moralo koristiti novi sustav; od petka najmanje 35 posto državljana zemalja izvan EU-a koji ulaze u schengenski prostor radi kratkotrajnog boravka mora proći kroz EES. Do 10. travnja sustav će biti u potpunosti uveden.
Njegovo uvođenje prošle godine izazvalo je probleme u mnogim zračnim lukama, a industrija strahuje da će povećanje obuhvata od petka dovesti do ponavljanja tih poteškoća.
EES je “rezultirao povećanjem vremena obrade na graničnim kontrolama u zračnim lukama i do 70 posto, uz čekanja do tri sata u razdobljima najvećeg prometa”, rekao je Olivier Jankovec, glavni direktor ACI Europe, dodavši da će nova obveza od petka “zasigurno stvoriti još gore uvjete”.
Glasnogovornica Zračne luke Bruxelles, Ihsane Chioua Lekhli, izjavila je: “Uvođenje EES-a utječe na vrijeme čekanja putnika i povećava potrebu za dovoljnim brojem osoblja na graničnim kontrolama”, dodajući: “Vršna vremena čekanja pri dolasku (ulazak u Belgiju) mogu dosegnuti i do tri sata, a zabilježili smo i povećanje vremena čekanja pri odlascima.”
EK odbacuje optužbe
Europska komisija odbacila je optužbe da EES stvara kaos u zračnim lukama EU-a.
“Otkad je započeo s primjenom, sustav je u velikoj mjeri funkcionirao bez problema, čak i tijekom vrhunca turističke sezone, a početni izazovi tipični za nove sustave učinkovito su riješeni; štoviše, zahvaljujući njemu znamo tko ulazi u EU, kada i gdje”, rekao je Markus Lammert, glasnogovornik Europske komisije za unutarnje poslove.
Lammert je rekao da su države članice “opovrgnule tvrdnje” ACI Europe o povećanim vremenima čekanja te da su zabrinutosti oko problema povezanih s novim pragom od 35 posto “neutemeljene”.
To je u oštroj suprotnosti sa stavom udruženja zračnih luka, koje je ukazalo na nedavne probleme u Portugalu.
“Operativni problemi u provedbi EES-a se gomilaju — a primjer za to je suspenzija sustava od strane portugalske vlade tijekom blagdana”, rekao je Jankovec.
Lisabon suspendirao EES
Krajem prosinca portugalska vlada suspendirala je EES u zračnoj luci Lisabon Humberto Delgado na razdoblje od tri mjeseca te rasporedila vojno osoblje kako bi ojačala kapacitete granične kontrole.
Probleme bilježi i ADR, operater Zračne luke Rim Fiumicino.
“Operativni uvjeti pokazali su se iznimno složenima, s velikim utjecajem na vrijeme obrade putnika na graničnim kontrolama”, priopćio je ADR u pisanom odgovoru.
Španjolsko udruženje hotelijera zatražilo je od Ministarstva unutarnjih poslova povećanje broja zaposlenih, upozorivši na “ponavljajuća uska grla na graničnim kontrolama”.
“Neprihvatljivo je da se, nakon višesatnog putovanja, turisti suočavaju s čekanjem od sat vremena ili više kako bi ušli u zemlju”, rekao je Jorge Marichal, predsjednik udruženja.
Španjolsko Ministarstvo unutarnjih poslova priopćilo je da se EES koristi diljem zemlje te da zasad “nisu zabilježeni redovi niti značajniji incidenti”.
Međutim, ne suočavaju se sve zračne luke s problemima u provedbi novog sustava.
Grupa ADP, koja upravlja dvjema najvećim pariškim zračnim lukama, poručila je da zasad “nije uočila kaos niti povećanje vremena čekanja”.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare