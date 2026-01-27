Oglas

Rijetka politička izjava

Oglasila se Melania Trump: "Trebamo se ujediniti…"

author
Hina
|
27. sij. 2026. 18:43
Melania Trump
Kevin Dietsch / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Prva dama Sjedinjenih Država Melanija Trump u utorak je pozvala na nacionalno jedinstvo nakon smrtonosnih pucnjava saveznih agenata u Minneapolisu koje su izazvale nemire i raspravu o operacijama provođenja imigracijskog zakona njezina supruga.

U intervjuu za Fox News pozvala je Amerikance da se ujedine, dodajući da su ona i predsjednik Donald Trump usredotočeni na suradnju s dužnosnicima Minnesote kako bi spriječili daljnje nasilje.

Ocijenila je da su razgovori između predsjednika, guvernera Minnesote Tima Walza i gradonačelnika Minneapolisa Jacoba Freya bili pozitivni.

"Ja sam protiv sam nasilja. Molim vas, ako prosvjedujemo, prosvjedujmo u miru. Moramo se ujediniti u ovim vremenima", rekla je.

Prva dama nije izričito spomenula pucnjave agenata Imigracijske i carinske službe (ICE) u Minneapolisu koje su potaknule prosvjede, pozive na odgovornost i zahtjeve da agenti napuste tu saveznu državu.

Agenti su 24. siječnja usmrtili Alexa Prettija, 37-godišnjeg medicinskog tehničara, a 7. siječnja Renee Good, 37-godišnju majku troje djece i pjesnikinju. Oboje su bili američki državljani.

Melanija Trump, koja rijetko javno komentira politička pitanja, dala je te komentare uoči izlaska dokumentarca o njezinom životu koji će Amazon objaviti ovoga tjedna.

Teme
ICE Melania Trump Minnesota pucnjave

Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

