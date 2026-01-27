Oglasila se Melania Trump: "Trebamo se ujediniti…"

Prva dama Sjedinjenih Država Melanija Trump u utorak je pozvala na nacionalno jedinstvo nakon smrtonosnih pucnjava saveznih agenata u Minneapolisu koje su izazvale nemire i raspravu o operacijama provođenja imigracijskog zakona njezina supruga.
U intervjuu za Fox News pozvala je Amerikance da se ujedine, dodajući da su ona i predsjednik Donald Trump usredotočeni na suradnju s dužnosnicima Minnesote kako bi spriječili daljnje nasilje.
Ocijenila je da su razgovori između predsjednika, guvernera Minnesote Tima Walza i gradonačelnika Minneapolisa Jacoba Freya bili pozitivni.
"Ja sam protiv sam nasilja. Molim vas, ako prosvjedujemo, prosvjedujmo u miru. Moramo se ujediniti u ovim vremenima", rekla je.
Prva dama nije izričito spomenula pucnjave agenata Imigracijske i carinske službe (ICE) u Minneapolisu koje su potaknule prosvjede, pozive na odgovornost i zahtjeve da agenti napuste tu saveznu državu.
Agenti su 24. siječnja usmrtili Alexa Prettija, 37-godišnjeg medicinskog tehničara, a 7. siječnja Renee Good, 37-godišnju majku troje djece i pjesnikinju. Oboje su bili američki državljani.
Melanija Trump, koja rijetko javno komentira politička pitanja, dala je te komentare uoči izlaska dokumentarca o njezinom životu koji će Amazon objaviti ovoga tjedna.
