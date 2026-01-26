Trump šalje "cara granica" Homana u Minnesotu

Savezni imigracijski agent je 7. siječnja ubio američku državljanku Renee Good nakon što joj je prišao dok je bila u svojem parkiranom vozilu. Trumpovi dužnosnici ustvrdili su da je vozilom pokušala udariti agenta, no drugi promatrači kažu da snimka prolaznika sugerira kako je pokušavala skrenuti dalje od njega.