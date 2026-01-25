Županija uvela cijene domova za starije ovisno o visini mirovine: Evo tko će plaćati najviše

Smještaj u domu u Belom Manastiru korisnicima s prihodima do 695 eura mjesečno sufinancirat će se u iznosu od 283 do 458 eura. Građanima u mirovini s primanjima od 696 do 999 eura mjesečno će se sufinancirati dom od 202 do 327 eura. Nadalje, korisnicima s prihodima od 1.000 do 1.390 eura mjesečna će se smještaj u domu sufinancirati od 81 do 131 euro. Korisnici čiji su prihodi iznad 1.391 euro plaćat će ekonomsku cijenu.