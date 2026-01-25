Novi model
Županija uvela cijene domova za starije ovisno o visini mirovine: Evo tko će plaćati najviše
Novi model obračuna cijena smještaja imaju domovi u Osječko-baranjskoj županiji. Potkraj 2025. objavili su nove cjenike pri čemu se plaćanje sastoji od ekonomske cijene smještaja i udjela koji plaća korisnik, ovisno o visini mirovine i stupnju skrbi. Građanima kojima je to najpotrebnije, županija sufinancira najveći dio iznosa, dok se postotak sufinanciranja proporcionalno smanjuje rastom mjesečnih primanja što znači da će netko plaćati manji dio te cijene, a netko puni.
Novi model obračuna cijena imaju domovi za starije i nemoćne osobe u Osječko-baranjskoj županiji, to jest Osijeku, Đakovu i Belom Manastiru. Potkraj 2025. godine objavili su nove cjenike smještaja prema kojima je Osječko-baranjska županija kao osnivač odredila da cijena smještaja za prvi stupanj usluge iznosi 100 posto ekonomske cijene. Cijena smještaja za drugi, treći i četvrti stupanj usluge određuje se u postotku ekonomske cijene, ovisno o visini prihoda korisnika, a više su o tome za Mirovina.hr rekli iz Osječko-baranjske županije.
Cenzus se određuje prema mirovini i ostalim prihodima
Kod određivanja cenzusa uzima se u obzir mirovina i ostali prihodi koje korisnik ostvaruje, odnosno svi oporezivi primici koji se smatraju dohotkom, umanjeni za iznos poreza i prireza te drugi primici. Cijena usluge smještaja u 2026. godini za postojeće korisnike ostaje u iznosima kojima je utvrđena odlukama o cijenama usluga u prethodnoj godini, kako su objasnili iz Osječko-baranjske županije.
"Ekonomska cijena domova za postojeće korisnike primjenjuje se od 1. siječnja 2027. godine jer je namjera da se ostavi prijelazni period od godine dana za prilagodbu postojećih korisnika novim cijenama. Inače, ekonomska cijena je jedinstvena za izračun cijene smještaja korisnika za sve stupnjeve usluge, a izračunava se uvažavajući metodologiju propisanu pravilnikom koju za utvrđivanje cijene socijalnih usluga u mreži socijalnih usluga propisuje nadležni ministar. To uključuje troškove rada, materijalne i financijske troškove, troškove amortizacije, kao i ostale troškove redovnog poslovanja", pojasnili su.
Najpotrebitijima županija sufinancira najveći dio iznosa
Cijena usluge smještaja određuje se u postotku ekonomske cijene, ovisno o visini prihoda. Korisnici s prihodima do 695 eura mjesečno plaćaju 65 posto ekonomske cijene. Zatim, korisnici s prihodima od 696 do 999 eura plaćaju 75 posto ekonomske cijene. Nadalje, korisnici s prihodima od 1.000 do 1.390 eura plaćaju 90 posto ekonomske cijene. Korisnici s prihodima iznad 1.391 eura plaćaju 100 posto ekonomske cijene.
"Preostali postotni iznos financira izravno Osječko-baranjska županija. Tako da onima kojima je to najpotrebnije, županija sufinancira najveći dio iznosa, dok se postotak sufinanciranja proporcionalno smanjuje rastom mjesečnih primanja korisnika Domova", pojasnili su za Mirovina.hr.
Cijene smještaja u Osijeku, Đakovu i Belom Manastiru
Osječkim umirovljenicima s prihodima do 695 eura mjesečno Županija će sufinancirati od 245 do 437 eura. Zatim, korisnicima s prihodima od 696 do 999 eura sufinancirat će smještaj u iznosu od 175 do 312 eura. Nadalje, korisnicima s prihodima od 1.000 do 1.390 eura Županija će ‘pomoći’ s iznosom od 70 do 125 eura. Korisnici s prihodima iznad 1.391 eura plaćaju 100 posto ekonomske cijene.
Smještaj u domu u Belom Manastiru korisnicima s prihodima do 695 eura mjesečno sufinancirat će se u iznosu od 283 do 458 eura. Građanima u mirovini s primanjima od 696 do 999 eura mjesečno će se sufinancirati dom od 202 do 327 eura. Nadalje, korisnicima s prihodima od 1.000 do 1.390 eura mjesečna će se smještaj u domu sufinancirati od 81 do 131 euro. Korisnici čiji su prihodi iznad 1.391 euro plaćat će ekonomsku cijenu.
Za umirovljenike iz Đakova s prihodima do 695 eura mjesečna je cijena od 255 do 483 eura. Nadalje, korisnici s prihodima od 696 do 999 eura mjesečno trebaju izdvojiti od 182 do 345 eura. Cijena smještaja za građane s prihodima od 1.000 do 1.390 eura mjesečno je od 73 do 138 eura. Isto tako, korisnici s prihodima iznad 1.391 eura plaćaju ekonomsku cijenu, kako su pojasnili iz Osječko-baranjske županije.
Tako će primjerice umirovljenik s najnižim primanjima do 695 eura u Osijeku za prvi stupanj usluge u dvokrevetnoj sobi, čija je ekonomska cijena 700 eura, smještaj plaćati 455 eura. Nadalje, umirovljenik s prihodima od 696 do 999 eura, plaćat će 525 eura. U ovom slučaju, umirovljenik s mirovinom od 1.000 do 1.390 eura izdvojit će čak 630 eura. Svi oni s više plaćaju punu cijenu.
Cijena smještaja koju će plaćati novi korisnici koji su primljeni u dom nakon 1. siječnja 2026. te postojeći korisnici od 1. siječnja 2027. ovisi o nekoliko čimbenika. Riječ je o visini prihoda, stupnju usluge kao i o vrsti smještaja, ovisno radi li se o jednokrevetnoj ili višekrevetnoj sobi, apartmanu, sobi s balkonom, vlastitoj kupaonici, kako su istaknuli iz Županije.
"Osječko-baranjska županija iz svog proračuna izdvaja značajna sredstva za rad domova, ali unatoč tome, zbog kontinuiranog rasta troškova nužnih za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi, odnosno troškova plaća stručnih djelatnika, troškova režija, prehrane, održavanja, ulaganja u odgovarajući prostor i opremu, bilo je neophodno preispitati način izračuna cijene smještaja koje plaćaju korisnici. Navedeno je rezultiralo uvođenjem novog modela", pojasnili su iz Osječko-baranjske županije.
