Ogromna međunarodna akcija protiv farmaceutskog kriminala: Oduzete ilegalne tvari vrijedne 33 milijuna eura!

Ravnateljstvo policije ističe da je u operaciji Shield VI. do izražaja došlo nekoliko kritičnih prijetnji javnom zdravlju, uključujući širenje krivotvorenih proizvoda na bazi semaglutida koji se koriste kao preparati za mršavljenje i sve veća dostupnost lažnih lijekova koji sadrže jake sintetičke tvari poput nitazena. Rizik od trovanja i predoziranja dodatno je povećan zbog sličnosti ovih tvari s legalnim opioidima.