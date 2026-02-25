operacija Shield VI.
Ogromna međunarodna akcija protiv farmaceutskog kriminala: Oduzete ilegalne tvari vrijedne 33 milijuna eura!
Policijska, pravosudna, carinska, zdravstvena i antidopinška tijela iz 30 zemalja, uključujući Hrvatsku, provela su od travnja do studenoga 2025. operaciju protiv farmaceutskih kriminalnih mreža, kojom prilikom su zaplijenjene nezakonite tvari vrijedne 33 milijuna eura.
Kako je izvijestilo Ravnateljstvo policije, operacija Shield VI. bila je usmjerena na krivotvorene i lažne lijekove, trgovanje anaboličko-androgenim steroidima i drugim dopinškim tvarima, nezakonite dodatke prehrani i dodatke za sportaše te krivotvorene higijenske proizvode i medicinske uređaje.
Tijekom operacije podignute su kaznene prijave protiv 3354 osobe, a pokrenuto je 907 istraživanja, među kojima su i istraživanja protiv 43 kriminalne skupine.
Istovremeno zatvoreno je pet tajnih laboratorija i 10 pogona za proizvodnju, a ugašeno je 66 od ukupno 233 nadziranih mrežnih stranica. Također, provedeno je 4186 inspekcijskih nalaza te 5517 antidopinških testiranja u sklopu natjecanja i 5916 antidopinških testiranja izvan natjecanja.
Za vrijeme operacije zaplijenjeno je 139.116 nezakonitih paketa lijekova, 3285 kilograma praha i sirovine, 924 litre aktivnih sastojaka, 3.219,952 tablete odnosno pilule te 916.173 ampula.
Uz to, zaplijenjeno je 298.594 nezakonitih paketa dopinških tvari, 2315 kilograma sirovina, 4110 litara aktivnih sastojaka, 4.587.835 pilula i 1.170.383 ampula dopinških tvari. U Ravnateljstvu policije dodaju da je zaplijenjeno i 71.610 paketa medicinskih uređaja i 48.531 paket dodataka prehrani te da je ukupna vrijednost zaplijenjene robe 33.167.423 eura.
Razbijeno nekoliko skupina s tajnim laboratorijima
U okviru operacije Shield VI. otkriveno je i razbijeno nekoliko kriminalnih mreža, koje su u tajnim laboratorijima proizvodile nezakonite lijekove i dopinške tvari. Agencije za provedbu zakona provele su i brojne inspekcijske preglede pošiljki te presrele i zaplijenile značajne količine krivotvorenih i lažnih lijekova, dopinških tvari i povezanih materijala.
Ovim akcijama prekinuti su lanci opskrbe i financijske operacije uključenih organiziranih kriminalnih skupina, ističu u Ravnateljstvu policije. Operacijom Shield VI. koordinirali su Europolovi stručnjaci za kaznena djela protiv intelektualnog vlasništva i upravljačka skupina koju su činili talijanski karabinjeri, francuska žandarmerija, grčka financijska policija i španjolska civilna garda.
Kao i u prethodnim akcijama, operaciju su podržali Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF), Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO), Frontex, INTERPOL, Svjetska antidopinška agencija (WADA) i nacionalne agencije za lijekove.
Ravnateljstvo policije ističe da je u operaciji Shield VI. do izražaja došlo nekoliko kritičnih prijetnji javnom zdravlju, uključujući širenje krivotvorenih proizvoda na bazi semaglutida koji se koriste kao preparati za mršavljenje i sve veća dostupnost lažnih lijekova koji sadrže jake sintetičke tvari poput nitazena. Rizik od trovanja i predoziranja dodatno je povećan zbog sličnosti ovih tvari s legalnim opioidima.
U MUP-u ukazuju da farmaceutski kriminal u Europi obuhvaća različite nezakonite aktivnosti koje ugrožavaju javno zdravlje, iskorištavaju zakonite lance opskrbe, krše prava intelektualnog vlasništva te rezultiraju značajnom nezakonitom dobiti. Ključni problem je zlouporaba i nepravilna uporaba lijekova izvan medicinskog okvira, što potiče nezakonita tržišta, a uključuje korištenje lijekova u svrhe za koje nisu namijenjeni poput rekreativne uporabe, regulacije tjelesne težine i slično.
Raste prodaja krivotvorenih lijekova u EU
Također, problemi uključuju i mijenjanje odobrenog načina primjene lijeka kao što su injekcije, kapi za oči i flasteri te preusmjeravanje i preprodaja lijekova prepisanih na recept na ilegalnom tržištu. Takvi obrasci ponašanja stvaraju sve veću potražnju koju organizirane kriminalne mreže iskorištavaju preusmjeravanjem odobrenih proizvoda odnosno stavljanjem krivotvorenih proizvoda kako na ilegalno, tako i na legalno tržište.
MUP naglašava i da zlouporaba lijekova na recept i lijekova dostupnih bez recepta u svrhe koje nisu medicinski opravdane predstavlja ozbiljan i sve veći problem u Europi, čime se kriminalcima otvaraju nove mogućnosti za djelovanje.
Navodi i da širenje kanala za trgovinu na internetu, osobito putem nezakonitih mrežnih stranica, i dalje predstavlja značajne izazove za tijela za provedbu zakona. Takve digitalne platforme otežavaju otkrivanje i presretanje te stvaraju nove kanale za distribuciju lažnih i nezakonitih farmaceutskih proizvoda, čime se povećavaju rizici za javno zdravlje.
Ravnateljstvo policije ukazuje da su krivotvoreni lijekovi koji se prodaju u EU-u u porastu su, što povlači ogromne troškove za pojedince i društvo. Stoga su se Europol, EUIPO i Europska agencija za lijekove (EMA) udružili 2025. kako bi putem koordiniranih mjera provedbe zakona i informiranjem javnosti podigli svijest o problemu lažnih lijekova i bolje zaštitili potrošače.
Središnja mjesta za trgovinu krivotvorenim farmaceutskim proizvodima i dalje su društveni mediji i internetske trgovine, kako na otvorenom internetu tako i na dark webu. Te platforme pružaju različite razine anonimnosti i ciljaju na široku publiku, što otežava identifikaciju uključenih kriminalnih aktera, upozorava policija pozivajući potrošače na oprez kako kupnjom lažnih lijekova ne bi financirali organizirani kriminal ili naštetili svom zdravlju.
