Opsadno stanje u Münchenu, čule se eksplozije. Jedna osoba mrtva, druga ranjena

Na sjeveru Munchena od ranih jutarnjih sati traje velika akcija policije i vatrogasaca, a na terenu su i specijalne jedinice te pirotehničari.
U Münchena je jutros odjeknulo nekoliko eksplozija, javlja Bild.
Na sjeveru grada od ranih jutarnjih sati traje velika akcija policije i vatrogasaca, a na terenu su i specijalne jedinice te pirotehničari.
Aktuell haben wir im Bereich Lerchenau zusammen mit der Feuerwehr einen Einsatz.— Polizei München (@PolizeiMuenchen) October 1, 2025
Es kommt zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Umfahren Sie den Bereich weiträumig. pic.twitter.com/jsov9njWTv
Prema informacijama Bilda, čulo se i nekoliko eksplozija, a portal navodi i da su se čuli pucnjevi.
Pronađeno je tijelo muškarca, a Bild dalje piše da je muškarac navodno stavio u roditeljsku kuću eksplozivne naprave, zapalio je i zatim si oduzeo život.
Pronađena je najmanje još jedna osoba s prostrijelnim ranama.
Iz minhenske policije umiruju javnost. "Trenutno nema opasnosti za stanovništvo. Također nema veze s Oktoberfestom", poručili su.
