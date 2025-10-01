Oglas

Policija na terenu

Opsadno stanje u Münchenu, čule se eksplozije. Jedna osoba mrtva, druga ranjena

N1 Info
01. lis. 2025. 08:15
policija u munchenu
AFP / MICHAELA STACHE / ilustracija

Na sjeveru Munchena od ranih jutarnjih sati traje velika akcija policije i vatrogasaca, a na terenu su i specijalne jedinice te pirotehničari.

U Münchena je jutros odjeknulo nekoliko eksplozija, javlja Bild.

Na sjeveru grada od ranih jutarnjih sati traje velika akcija policije i vatrogasaca, a na terenu su i specijalne jedinice te pirotehničari.

Prema informacijama Bilda, čulo se i nekoliko eksplozija, a portal navodi i da su se čuli pucnjevi.

Pronađeno je tijelo muškarca, a Bild dalje piše da je muškarac navodno stavio u roditeljsku kuću eksplozivne naprave, zapalio je i zatim si oduzeo život.

Pronađena je najmanje još jedna osoba s prostrijelnim ranama.

Iz minhenske policije umiruju javnost. "Trenutno nema opasnosti za stanovništvo. Također nema veze s Oktoberfestom", poručili su.

munchen pucnjava

