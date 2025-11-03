Ovo su najnesigurnije zemlje svijeta

Institut za ekonomiju i mir (IEP) svake godine analizira 23 pokazatelja u 163 države svijeta kako bi producirali Globalni indeks mira.
Oglas
Neki od pokazatelja korištenih u izradi Indeksa su:
- broj smrtnih slučajeva kao rezultat sukoba unutar zemlje,
- nasilne demonstracije,
- percepcija kriminala i
- utjecaj terorizma.
Prema Globalnom indeksu mira za 2025. godinu, najnesigurnija država na svijetu je Rusija, a slijede ju Ukrajina i Sudan.
Teme
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 57 min.
Najnovije
Oglas
Oglas