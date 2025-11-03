Oglas

Ovo su najnesigurnije zemlje svijeta

N1 Info
03. stu. 2025. 07:26
Institut za ekonomiju i mir (IEP) svake godine analizira 23 pokazatelja u 163 države svijeta kako bi producirali Globalni indeks mira.

Neki od pokazatelja korištenih u izradi Indeksa su:

  • broj smrtnih slučajeva kao rezultat sukoba unutar zemlje,
  • nasilne demonstracije,
  • percepcija kriminala i
  • utjecaj terorizma.

Prema Globalnom indeksu mira za 2025. godinu, najnesigurnija država na svijetu je Rusija, a slijede ju Ukrajina i Sudan.

