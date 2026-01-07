Papa Lav pozvao sve kardinale svijeta na izvanredni konzistorij u Vatikan

Papa Lav XIV. prvi put u svom pontifikatu poziva kardinale iz cijelog svijeta u Vatikan u srijedu i četvrtak, kao odgovor na zahtjeve za kolegijalnijim upravljanjem Katoličkom Crkvom.
Svih 245 kardinala, bilo da borave u Rimu, bilo da dolaze s nekog od pet kontinenata na kojima djeluju, pozvano je da sudjeluje na ovom dvodnevnom zatvorenom sastanku.
Ovaj "izvanredni konzistorij" odgovor je na zahtjev kardinala prije izbora Lava XIV. u svibnju da se uvede veća horizontalnost u upravljanje Crkvom, rekli su vatikanski izvori za AFP.
Tijekom svog 12-godišnjeg pontifikata, papa Franjo suočio se s kritikama zbog svog upravljanja, koje se ponekad smatralo previše individualnim ili čak autoritarnim. Taj je argentinski papa sazvao samo jedan izvanredni konzistorij, a za ostalo se oslanjao na "Vijeće kardinala" od njih svega desetak.
Godina 2025. bila je godina tranzicije papinstva, obilježena nastavkom velikih projekata koje je pokrenuo njegov prethodnik. Posebice je to Jubilej ili "Sveta godina" Katoličke Crkve koja je završila u utorak, a ovaj se konzistorij smatra preuzimanjem izravnog upravljanja Lava XIV.
„Vijeće će obilježiti trenuci zajedništva i bratstva, kao i vremena posvećena razmišljanju, dijeljenju i molitvi“, naznačio je Vatikan u prosincu, ne otkrivajući rasprave na dnevnom redu.
„Cilj će ovih trenutaka biti poticanje zajedničkog razlučivanja te pružanje podrške i savjeta Svetom Ocu u obnašanju visoke i teške dužnosti na čelu univerzalne Crkve.“
Poglavar Katoličke Crkve ima ovlast sazivati redovne javne konzistorije, čiji je glavni cilj imenovanje novih kardinala, i izvanredne konzistorije, skupštinu koja okuplja cijeli Kardinalski zbor kako bi raspravljao o važnim pitanjima.
