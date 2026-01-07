Papa Lav pozvao sve kardinale svijeta na izvanredni konzistorij u Vatikan

Tijekom svog 12-godišnjeg pontifikata, papa Franjo suočio se s kritikama zbog svog upravljanja, koje se ponekad smatralo previše individualnim ili čak autoritarnim. Taj je argentinski papa sazvao samo jedan izvanredni konzistorij, a za ostalo se oslanjao na "Vijeće kardinala" od njih svega desetak.