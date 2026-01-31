novi paket
Pet stvari koje dosad znamo o tri milijuna stranica dokumenata o Epsteinu
Američko Ministarstvo pravosuđa u petak je objavilo dugo očekivanu veliku količinu dokumenata povezanih s Jeffreyjem Epsteinom, koja obuhvaća više od tri milijuna stranica, navodeći da je time ispunilo obveze iz zakona o transparentnosti koji je Kongres donio prošle godine.
Opseg dokumenata vezanih uz pokojnog osuđenog seksualnog prijestupnika znači da će njihova analiza potrajati, no već sada se izdvajaju neka ključna saznanja.
Ključni navodi vezani uz Donalda Trumpa
Ime predsjednika Donalda Trumpa pojavljuje se više puta u najnovijem paketu dokumenata, koji uključuje istražne materijale, e-mailove i medijske članke. Neki od tih navoda zasad posebno privlače pozornost.
Među njima je i e-mail prepiska iz kolovoza 2025. u kojoj osoba za koju se čini da je zaposlenik FBI-ja navodi popis navodno neutemeljenih dojava koje Trumpa povezuju s Epsteinom, od kojih su neke izrazito senzacionalističke.
„Žuto označavanje odnosi se na senzacionalistički dio“, napisao je jedan dužnosnik objašnjavajući način razvrstavanja navoda.
Trump nikada nije bio optužen od strane policijskih tijela za kaznena djela povezana s Epsteinom te je sve takve optužbe negirao.
At this point, is it just easier and quicker to publish lists of which powerful people do NOT appear in the Epstein files?— Mehdi Hasan (@mehdirhasan) January 31, 2026
Navodi su, prema dokumentima, neprovjereni, a dužnosnici ističu da se u nekim slučajevima radi o informacijama iz druge ruke. U mnogim slučajevima nije ostvaren kontakt s osobama koje su dostavile dojave ili kontaktni podaci nisu bili dostupni.
Neke od optužbi ipak su provjeravane. Jedna je proslijeđena uredu FBI-ja u Washingtonu radi obavljanja razgovora, dok je druga ocijenjena nevjerodostojnom, navodi se u dokumentima.
U istom dokumentu spominju se i optužbe protiv bivšeg predsjednika Billa Clintona, koji je također zanijekao bilo kakvu povezanost s Epsteinovim zločinima.
Dva dokumenta koja sadrže navedenu e-mail prepisku privremeno su uklonjena s internetskih stranica Ministarstva pravosuđa, a potom ponovno objavljena. Dužnosnik Ministarstva izjavio je da je do uklanjanja došlo „zbog preopterećenja sustava“.
Epstein survivor Jess Michaels wants to know why entire pages were redacted in the new Justice Department release. "This is the exact opposite of transparency." pic.twitter.com/FpsSa6qKzu— Kaitlan Collins (@kaitlancollins) January 31, 2026
Nije jasno zašto su dužnosnici prošle godine sastavili popis navoda povezanih s Trumpom, no politička osjetljivost njegove bliskosti s Epsteinom — s kojim je godinama bio u kontaktu prije nego što je, prema vlastitim tvrdnjama, prekinuo odnos sredinom 2000-ih — ponovno je došla u fokus. Prošle godine Trump je u jednom trenutku netočno tvrdio da mu nikada nije rečeno da se njegovo ime nalazi u tim dokumentima.
Na upit za komentar, Bijela kuća uputila je CNNna priopćenje Ministarstva pravosuđa, u kojem se ističe da dokumenti „mogu sadržavati lažne ili lažno podnesene fotografije, dokumente ili videosnimke“, koje je Ministarstvo bilo obvezno objaviti sukladno zakonu o transparentnosti.
„Neki dokumenti sadrže neistinite i senzacionalističke tvrdnje protiv predsjednika Trumpa koje su FBI-ju dostavljene neposredno prije izbora 2020. godine“, navodi se u priopćenju Ministarstva.
Prepiske Epsteina i Ghislaine Maxwell
Druga e-mail prepiska prikazuje osobu za koju se čini da je Ghislaine Maxwell, Epsteinovu bivšu partnericu kasnije osuđenu za trgovinu djecom u svrhu seksualnog iskorištavanja, kako 2011. godine s Epsteinom raspravlja o jednoj optužiteljici koja je radila u Trumpovu resortu Mar-a-Lago — te čak razmatraju uključivanje Trumpa u situaciju.
Epstein u jednom trenutku kontaktira Trumpova suradnika iz hotelskog biznisa kako bi prikupio podatke o zaposlenju optužiteljice, s ciljem osporavanja njezinih tvrdnji.
„Mislila sam da si rekao da Donalda ne treba uključivati“, odgovara račun označen kao „GMAX“.
Detalji e-mailova podudaraju se s iskazom Virginije Giuffre, jedne od najpoznatijih Epsteinovih optužiteljica, koju je Maxwell navodno vrbovala upravo u Mar-a-Lagu 2000. godine.
Nacrt optužnice iz 2000-ih
Jedan od najiščekivanijih dijelova objavljenih dokumenata odnosi se na mogućnost identificiranja drugih osoba koje su sudjelovale u Epsteinovim zločinima. Iako je formalno optužena samo Maxwell, u javnosti dugo postoji uvjerenje da je u zločine bilo uključeno više osoba.
Objavljeni nacrt optužnice saveznog tužiteljstva Južnog okruga Floride iz 2000-ih pokazuje da su tužitelji u jednom trenutku razmatrali optuživanje Epsteina zajedno s još tri osobe, čija su imena redigirana. Te su osobe opisane kao zaposlenici koji su omogućavali susrete između Epsteina i maloljetnih djevojaka.
Dokument navodi da su svi zajedno sudjelovali u zavjeri s ciljem „nagovaranja, poticanja i vrbovanja osoba mlađih od 18 godina na prostituciju“.
Iako se ne radi o famoznom „popisu klijenata“, za koji Ministarstvo pravosuđa tvrdi da ne postoji, dokument će vjerojatno potaknuti nova pitanja o identitetu tih osoba i razlozima zbog kojih nikada nisu optužene.
The biggest question about the draft indictment that was released in today's Epstein files, via @eliehonig pic.twitter.com/gSqlGIAN4h— Kaitlan Collins (@kaitlancollins) January 31, 2026
Nova pitanja o Lutnicku, Musku i drugima
Objavljeni dokumenti mogli bi izazvati probleme i za neke druge istaknute osobe bliske Trumpu.
Dokumenti pokazuju da je sadašnji ministar trgovine Howard Lutnick 2012. godine planirao put na Epsteinov otok, iako je ranije tvrdio da je prekinuo sve odnose s Epsteinom oko 2005. godine. U jednom e-mailu iz 2012. Lutnick pita gdje se Epstein nalazi kako bi se mogli naći na večeri.
Kontaktiran od strane New York Timesa, Lutnick je rekao: „Nisam proveo ni trenutka s njim“, te prekinuo razgovor.
Druga e-mail prepiska pokazuje da je Lutnick 2015. godine pozvao Epsteina na donatorsku večeru za tadašnju demokratsku predsjedničku kandidatkinju Hillary Clinton, koju je organizirao. Nije poznato je li Epstein sudjelovao.
Dokumenti također pokazuju da je tehnološki milijarder Elon Musk 2012. i 2013. pokušavao organizirati putovanja na Epsteinov otok, unatoč njegovim ranijim tvrdnjama da je odbio Epsteinove pozive. U jednoj poruci Musk pita u kojem terminu bi bila „najluđa zabava“.
Elon Musk wants this taken of X!!— Harry Eccles (@Heccles94) January 30, 2026
Please keep sharing it!!
Musk is on the Epstein Files!! 👇 pic.twitter.com/EBnjyGbW4q
Iz e-mailova nije jasno je li Musk ikada posjetio otok, a njegovi predstavnici zasad nisu odgovorili na upite za komentar.
U dokumentima se i dalje često spominje i Bill Clinton, uključujući Epsteinovo svjedočenje iz 2016. godine u kojem se, upitan o Clintonu, više puta pozvao na pravo da ne svjedoči protiv sebe.
Problemi s objavom dokumenata
Ranije objave Epsteinovih dokumenata već su bile obilježene kritikama zbog pretjeranih redakcija i kašnjenja u odnosu na zakonske rokove. Problemi su se nastavili i ovom objavom.
Najozbiljnije optužbe odnose se na to da Ministarstvo pravosuđa nije u potpunosti zaštitilo identitete Epsteinovih žrtava. Odvjetnik Bradley Edwards, koji je zastupao desetke žrtava, izjavio je da je Ministarstvo „prekršilo povjerenje, privatnost i prava žrtava u dosad neviđenim razmjerima“.
Zamjenik državnog odvjetnika Todd Blanche izjavio je da su pogreške „neizbježne“ s obzirom na količinu materijala te da Ministarstvo ima poseban kanal putem kojeg se žrtve mogu javiti.
Podsjetnik na žrtve
Dokumenti sadrže potresne i uznemirujuće opise seksualnog nasilja te služe kao snažan podsjetnik na patnje stotina Epsteinovih žrtava, od kojih mnoge nikada nisu dočekale pravdu nakon njegove smrti 2019. godine.
Jedna od žrtava ispričala je FBI-ju 2021. godine da je Epsteinu, s oko 14 godina, povjerila kako je ranije bila seksualno zlostavljana, nakon čega ju je on sam zlostavljao. Prema zapisniku, osjećala se iskorišteno, ali je istodobno priznala da ju je novac koji je dobivala za „masaže“ zbunjivao i emocionalno opterećivao.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare