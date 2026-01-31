Pet stvari koje dosad znamo o tri milijuna stranica dokumenata o Epsteinu

Jedna od žrtava ispričala je FBI-ju 2021. godine da je Epsteinu, s oko 14 godina, povjerila kako je ranije bila seksualno zlostavljana, nakon čega ju je on sam zlostavljao. Prema zapisniku, osjećala se iskorišteno, ali je istodobno priznala da ju je novac koji je dobivala za „masaže“ zbunjivao i emocionalno opterećivao.