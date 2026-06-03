TONČI TADIĆ
Analitičar: Rusija je pred porazom od Ukrajine i Zapad se već priprema za ono što slijedi
Hrvatski fizičar, nuklearni stručnjak i analitičar Tonči Tadić na Facebook profilu je ponudio moguće posljedice ruskog poraza u ratu protiv Ukrajine.
Pozivajući se na esej američkog povjesničara i stručnjaka za Rusiju Stephena Kotkina, naveo je pet scenarija za budućnost te zemlje.
"Sve je jasnije da će Rusija biti poražena u svom ratu protiv Ukrajine. Zato se sve više stručnjaka na Zapadu priprema za budućnost Rusije nakon poraza u ovom ratu.
U svom istaknutom eseju za "Pet budućnosti Rusije i kako se Amerika može pripremiti za ono što slijedi", Kotkin mapira putanje kojima bi Rusija mogla krenuti nakon poraza u ratu u Ukrajini.
Kotkin naglašava da Washington, ni njegovi saveznici ne mogu temeljno promijeniti unutarnji identitet Rusije. Umjesto toga, američka politika mora ostati okretna, naoružana snažnom obranom i jasnom razlikom između ruskog režima i njegovog naroda.
Napomena: sve izneseno je relativistička kvantna fizika za Donalda Trumpa i krug oko njega, gdje je sva međunarodna politika na razini "ja tebi - ti meni", od danas do sutra, pa kako već bude.
Rusija kao Francuska iz 19. stoljeća
Koncept: Rusija se razvija u stabilnu, birokratsku državu utemeljenu na pravilima.
Stvarnost: Poput povijesne Francuske, zadržava snažnu centraliziranu državu i duboki kulturni ponos, ali te osobine usmjerava u mirnu europsku integraciju, a ne u agresivni imperijalizam.
Vjerojatnost: Ovo ostaje najpoželjniji, ali najmanje vjerojatan scenarij u bliskoj budućnosti.
Rusija se smanjuje
Koncept: Kremlj udvostručuje svoj trenutni izolacionistički i antizapadni stav.
Stvarnost: Čak i ako Vladimir Putin napusti pozornicu, duboko sumnjičava nacionalistička elita održava agresivnu obrambenu potrošnju, uvelike se oslanja na unutarnju represiju i trajno mobilizira društvo protiv percipiranih vanjskih neprijatelja.
Vjerojatnost: Visoka, jer trenutno ratno gospodarstvo jača ovu domaću strukturu.
Rusija kao kineska vazalna država
Koncept: Potpuna ekonomska i strateška podređenost Pekingu.
Stvarnost: Odsječena od zapadnih financijskih i tehnoloških tržišta, Moskva se u potpunosti oslanja na Kinu za kupnju svoje nafte, plina i roba, što Pekingu efektivno daje pravo veta na dugoročne geopolitičke poteze Rusije.
Vjerojatnost: Vrlo vjerojatna ako trenutne sankcije i izolacija ostanu strukturne konstante.
Rusija kao Sjeverna Koreja
Koncept: Ekstremna autarkija, nuklearna ucjena i agresivni prkos.
Stvarnost: Kako bi izbjegla da postane potpuna kineska marioneta, Rusija koristi svoj masivni nuklearni arsenal i kibernetičke sposobnosti kako bi iznudila ustupke. Djeluje kao odmetnuti, nepredvidivi kvaritelj na globalnoj sceni, transakcijski čak i s Pekingom.
Vjerojatnost: Umjerena, posebno ako domaći ekonomski problemi prisile režim na radikalne taktike preživljavanja
Rusija u kaosu
Koncept: Kolaps države, unutarnja fragmentacija ili građanski rat.
Stvarnost: Neriješene etničke napetosti, regionalna nejednakost ili loše nasljeđivanje vodstva pokreću slom središnje vlasti. To stvara noćnu moru scenarija labavog nuklearnog oružja i konkurentskih ratnih vođa.
Vjerojatnost: Nepredvidivo, ali izuzetno opasno, povremeno se pojavi kao mogućnost tijekom teške vojne ili ekonomske napetosti.
Kako se SAD i NATO mogu pripremiti?
Kotkin tvrdi da treba napustiti "Pygmalionove" fantazije o prisilnom pretvaranju Rusije u zapadnu liberalnu demokraciju. Umjesto toga, američka i saveznička politika trebala bi se usredotočiti na obuzdavanje i odvraćanje, uz ove korake:
a) Revitalizirati obrambenu industrijsku bazu: Amerika i njezini saveznici u NATO-u moraju održavati ogromnu vojnu odvraćajuću snagu kako bi se suprotstavili agresivnim potezima smanjene ili sjevernokorejske Rusije.
b) Iskoristiti kinesko-ruski klin: Washington i njegovi saveznici bi trebao tražiti točke trenja gdje se Rusija opire tome da postane kineski vazal, koristeći diplomatsku i ekonomsku polugu kako bi ih spriječio u formiranju besprijekornog autokratskog bloka.
c) Zauzeti stav "proruski, antirežimski": Američka retorika mora eksplicitno podržavati rusko stanovništvo i njegovu kulturnu baštinu, a istovremeno se žestoko protiviti revanšističkim akcijama Kremlja. To gradi dugoročnu dobru volju za eventualnu evoluciju Rusije kao Francuske.
d) Osigurati nuklearni perimetar: Obavještajne službe i vojno praćenje moraju dati prioritet stabilnosti zapovijedanja i kontrole kako bi se ublažile neposredne globalne prijetnje scenarija kaosa u Rusiji."
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