Sigurnosna agencija savjetuje Vučiću da ne putuje na summit EU-a u Tivat

Priopćenje je uslijedilo nakon što su crnogorske vlasti zabranile ulaz u zemlju građanima Srbije koji su charter letom doputovali u Tivat uoči sudjelovanja srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića na Samitu EU-Zapadni Balkan, dok granične vlasti Srbije, prema medijskim izvješćima, ne dozvoljavaju ulaz u Srbiju državljanima Crne Gore.