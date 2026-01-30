Kosor: Na domjenku neka im zapjeva onaj čiju pjesmu Plenković brani kao domoljubnu. Uz prijevod

Više od 20 europskih čelnika danas i sutra borave u Zagrebu na neformalnom okupljanju Europske pučke stranke (EPP). Na skup su, između ostalih, stigli i poljski premijer Donald Tusk, njemački kancelar Friedrich Merz i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.
Na susret Plenkovića i Tuska na X-u se osvrnula bivša premijerka Jadranka Kosor.
"Sad kad je kancelar Merz u Zagrebu da mu domaćin objasni kako je zapravo ozakonio "dvostruke konotacije" fašističkog pozdrava i da im onaj čiju pjesmu brani kao domoljubnu, otpjeva to na domjenku. Uz prijevod, jasno. I poljski premijer Tusk da čuje", napisala je Jadranka Kosor.
