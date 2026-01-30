Oglas

Skup čelnika EPP-a u Zagrebu

Kosor: Na domjenku neka im zapjeva onaj čiju pjesmu Plenković brani kao domoljubnu. Uz prijevod

author
N1 Info
|
30. sij. 2026. 18:36
PXL_220126_145180043
Emica Elvedji/PIXSELL

Više od 20 europskih čelnika danas i sutra borave u Zagrebu na neformalnom okupljanju Europske pučke stranke (EPP). Na skup su, između ostalih, stigli i poljski premijer Donald Tusk, njemački kancelar Friedrich Merz i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.

Na susret Plenkovića i Tuska na X-u se osvrnula bivša premijerka Jadranka Kosor.

"Sad kad je kancelar Merz u Zagrebu da mu domaćin objasni kako je zapravo ozakonio "dvostruke konotacije" fašističkog pozdrava i da im onaj čiju pjesmu brani kao domoljubnu, otpjeva to na domjenku. Uz prijevod, jasno. I poljski premijer Tusk da čuje", napisala je Jadranka Kosor.

Teme
EPP Jadranka Kosor

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
