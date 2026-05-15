atol Vaav

Petero Talijana poginulo tijekom ronjenja u špilji na Maldivima

Hina
15. svi. 2026. 13:26
Tourists visit a beach at Maafushi island in the Maldives on October 22, 2024.
Mohamed Afrah / AFP, ilustracija

Petero talijanskih državljana poginulo je u nesreći tijekom ronjenja na Maldivima, objavilo je ministarstvo vanjskih poslova u Rimu a prenosi u petak BBC.

„Vjeruje se da su ronioci poginuli pokušavajući istražiti špilje na dubini od 50 metara”, priopćilo je ministarstvo, dodajući da se nesreća dogodila u atolu Vaavu.

Četvero ronilaca bili su članovi tima Sveučilišta u Genovi, uključujući profesoricu ekologije Monicu Montefalcone, njezinu kćer i dva istraživača. Peta žrtva bio je instruktor ronjenja i voditelj broda Gianluca Benedetti.

Maldivska vojska priopćila je da je jedno tijelo pronađeno u špilji na oko 60 metara dubine, dok se vjeruje da se ondje nalaze i ostala četiri ronioca. 

Dodaje se da su na područje upućeni ronioci s posebnom opremom te da je riječ o vrlo rizičnoj operaciji potrage.

Vjeruje se da je riječ o najtežoj pojedinačnoj ronilačkoj nesreći u maloj otočnoj državi u Indijskom oceanu, popularnom turističkom odredištu.

Lokalni mediji izvijestili su da je petero Talijana ušlo u more u četvrtak ujutro.

Sveučilište je u objavi na društvenoj mreži X izrazilo „najdublju sućut”.

Nesreće tijekom ronjenja relativno su rijetke na Maldivima, iako je posljednjih godina zabilježeno nekoliko smrtnih slučajeva.

