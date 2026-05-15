Petero Talijana poginulo tijekom ronjenja u špilji na Maldivima

Petero talijanskih državljana poginulo je u nesreći tijekom ronjenja na Maldivima, objavilo je ministarstvo vanjskih poslova u Rimu a prenosi u petak BBC.
„Vjeruje se da su ronioci poginuli pokušavajući istražiti špilje na dubini od 50 metara”, priopćilo je ministarstvo, dodajući da se nesreća dogodila u atolu Vaavu.
Četvero ronilaca bili su članovi tima Sveučilišta u Genovi, uključujući profesoricu ekologije Monicu Montefalcone, njezinu kćer i dva istraživača. Peta žrtva bio je instruktor ronjenja i voditelj broda Gianluca Benedetti.
Maldivska vojska priopćila je da je jedno tijelo pronađeno u špilji na oko 60 metara dubine, dok se vjeruje da se ondje nalaze i ostala četiri ronioca.
Dodaje se da su na područje upućeni ronioci s posebnom opremom te da je riječ o vrlo rizičnoj operaciji potrage.
Vjeruje se da je riječ o najtežoj pojedinačnoj ronilačkoj nesreći u maloj otočnoj državi u Indijskom oceanu, popularnom turističkom odredištu.
Lokalni mediji izvijestili su da je petero Talijana ušlo u more u četvrtak ujutro.
Sveučilište je u objavi na društvenoj mreži X izrazilo „najdublju sućut”.
Nesreće tijekom ronjenja relativno su rijetke na Maldivima, iako je posljednjih godina zabilježeno nekoliko smrtnih slučajeva.
