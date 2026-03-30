GRAĐEVINSKI RADOVI

Pogledajte što Trump gradi u Bijeloj kući: "Plesna dvorana je u odnosu na ovo - šupa"

Hina
30. ožu. 2026. 08:14
U.S. President Donald Trump. REUTERS/Elizabeth Frantz
Predsjednik Donald Trump rekao je u nedjelju da američka vojska planira izgraditi golemi kompleks ispod nove plesne dvorane koju gradi u Bijeloj kući.

"Vojska gradi ogroman kompleks ispod plesne dvorane... Plesna dvorana je u odnosu na ono što se gradi ispod - šupa", rekao je Trump novinarima u zrakoplovu Air Force One.

Rekao je da su informacije o planu nedavno izašle u javnost "zbog glupe tužbe".

Prošlog listopada, Trump je srušio cijelo krilo Bijele kuće buldožerom kako bi izgradio ogromnu plesnu dvoranu za prijeme i državne večere.

Američki predsjednik često i detaljno govori o građevinskim radovima, koji su pokrenuti bez uobičajenih postupaka provjere za promjene krajolika Washingtona.

Projekt plesne dvorane, jedan od najambicioznijih pothvata u Bijeloj kući u više od stoljeća, nastavlja rasti, a njegov privatno financirani proračun udvostručio se s 200 na 400 milijuna dolara.

Želeći ostaviti svoj trag u američkoj prijestolnici, Trump je također preimenovao slavni kulturni centar u "Trump-Kennedy Center" i planira izgraditi slavoluk u Washingtonu inspiriran Slavolukom pobjede u Parizu.

