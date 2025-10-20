iz 1902. godine
VIDEO / Bijela kuća srušila dio Istočnog krila zbog izgradnje Trumpove plesne dvorane
Radnici su započeli s rušenjem dijela Bijele kuće kako bi izgradili dugoočekivanu plesnu dvoranu predsjednika Donalda Trumpa, unatoč njegovom ranijem obećanju da gradnja tog dodatka od 250 milijuna dolara neće „ometati” strukturu postojeće zgrade.
U ponedjeljak su građevinari rušili dio Istočnog krila, a bager je probijao strukturu, prema fotografiji koju je dobio The Washington Post i dvojici svjedoka koji su opisali rušenje.
Trump već dugo spominje planove za izgradnju zdanja od oko 8.400 m² koja bi gotovo udvostručila veličinu glavne zgrade i njezinih Istočnog i Zapadnog krila. Također je tvrdio da izgradnja neće utjecati na postojeću Bijelu kuću.
This is a desecration and an abomination. First he posts an AI video of himself wearing a crown dumping shit on the heads of Americans, then he starts tearing down part of the White House for his Mar-a-Lago style ballroom. pic.twitter.com/y09nNLaOCJ— Ron Filipkowski (@RonFilipkowski) October 20, 2025
Istočno krilo izgrađeno 1902.
“Neće ometati sadašnju zgradu. Neće biti tako. Bit će blizu, ali se neće dodirivati — i u potpunosti poštuje postojeću zgradu, koju najviše volim,” rekao je Trump za vrijeme potpisivanja izvršne naredbe u srpnju. “To mi je najdraže mjesto. Volim ga.”
Bijela kuća zasad nije ponudila objašnjenje za Trumpove ranije izjave da nova gradnja neće utjecati na postojeću strukturu. Dužnosnici su odvojeno naveli da će plesna dvorana zamijeniti Istočno krilo, podsjetivši da je taj dio zgrade više puta mijenjan i prije Trumpova predsjedništva.
“Istočno krilo izgrađeno je 1902. i više puta je renovirano, a drugi kat dodan je 1942.,” priopćila je Bijela kuća u srpnju, prenosi Washington post.
Administracija je tada priopćila i da očekuje početak gradnje do rujna, navodeći da je riječ o jednoj od najznačajnijih promjena u posljednjih sto godina. Trump je u početku procijenio trošak na 200 milijuna dolara, ali je kasnije povećao iznos na 250 milijuna.
Demolition begins on East Wing of White House for Trump’s new $250 million ballroom https://t.co/Xj1lvmpQLr pic.twitter.com/5f35gTBwI6— New York Post (@nypost) October 20, 2025
Projekt financirale donacije tech i vojnih giganata
Istočno krilo tradicionalno koristi prva dama sa svojim timom, dok se u Zapadnom krilu nalaze uredi predsjednika i njegovih najviših suradnika.
Prošlog je tjedna Trump također hvalio planiranu plesnu dvoranu tijekom večere s direktorima iz tehnološke, financijske i obrambene industrije, rekavši da je projekt u potpunosti financiran zahvaljujući donacijama i do 25 milijuna dolara od desetaka kompanija, uključujući Apple, Amazon, Lockheed Martin i Coinbase. (Osnivač Amazona Jeff Bezos vlasnik je The Washington Posta.)
Kako piše Washington post, Trump je tu večeru održao u Istočnoj sobi, trenutno najvećoj prostoriji u Bijeloj kući — što ga, kako se navodi, često frustrira jer smatra da zgradi treba veći prostor za primanje VIP gostiju. Više je puta rekao da je nudio izgradnju plesne dvorane, ali su dužnosnici u Obaminoj i Bidenovoj administraciji to odbili.
"Poput one u Mar-a-Lagu"
“Htio sam izgraditi prekrasnu, prekrasnu plesnu dvoranu kao onu koju imam u Mar-a-Lagu,” rekao je Trump u veljači, dodajući da je tu ponudu dao i Bidenovoj administraciji. “Trebala je koštati oko 100 milijuna dolara. Ponudio sam da to učinim, ali nikada nisam dobio odgovor"
Trump je rekao da će nova dvorana imati 650 sjedala — više nego trostruko u odnosu na kapacitet Istočne sobe.
