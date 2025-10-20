VIDEO / Bijela kuća srušila dio Istočnog krila zbog izgradnje Trumpove plesne dvorane

Kako piše Washington post, Trump je tu večeru održao u Istočnoj sobi, trenutno najvećoj prostoriji u Bijeloj kući — što ga, kako se navodi, često frustrira jer smatra da zgradi treba veći prostor za primanje VIP gostiju. Više je puta rekao da je nudio izgradnju plesne dvorane, ali su dužnosnici u Obaminoj i Bidenovoj administraciji to odbili.