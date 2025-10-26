Oglas

Buldožeri u Bijeloj kući: Trump ostavlja trajni pečat na najpoznatijoj znamenitosti

author
Hina
|
26. lis. 2025. 07:47
FILE PHOTO: The demolition of the East Wing of the White House
REUTERS/ Andrew Leyden

Kada se predsjednik Donald Trump ranije ovog mjeseca sastao s donatorima za novu plesnu dvoranu u Bijeloj kući, ispričao je priču koja je oduševila srce tog nekretninskog mogula.

"Pitao sam: 'Koliko će mi trebati?' 'Gospodine, možete početi večeras, ne treba Vam odobrenje'", rekao je Trump 15. listopada, opisujući razgovor koji je vodio o projektu. "Rekao sam: 'Sigurno se šalite.' Rekli su: 'Gospodine, ovo je Bijela kuća, vi ste predsjednik Sjedinjenih Država, možete raditi što god želite".

Nekoliko dana kasnije, ekipe za rušenje buldožerima su sravnile istočno krilo Bijele kuće i tako su desetljeća povijesti jedne od najpoznatijih znamenitosti zemlje svele na hrpu ruševina i izazvale ogorčenost povjesničara, konzervatora, demokrata i javnosti.

Trump je dobio što je htio: nov početak za svoju plesnu dvoranu od 300 milijuna dolara. Bila je to akcija koja, u fizičkom obliku, simbolizira predsjedništvo koje je donijelo rušenje nacionalnih normi, međunarodnih institucija i samog svjetskog poretka.

Povjesničari zgroženi tim potezom

Povjesničari, uglavnom zgroženi tim potezom, vidjeli su razmišljanje investitora na djelu, a ne čuvara svetog povjerenja.

„Mislim da je ovo opet mentalitet investitora koji gradi nešto veliko na čemu je njegovo ime i po čemu ga svi pamte. Trumpov toranj“, rekao je Jeremi Suri, povjesničar Sveučilišta u Teksasu. „On gradi toranj za sebe. Ova je plesna dvorana toranj.“

U.S. President Donald Trump speaks to members of the media as he departs for Asia from the South Lawn of the White House in Washington, D.C., U.S., October 24, 2025. REUTERS/Kylie Cooper
REUTERS/Kylie Cooper

Doista, sam Trump, na večeri s čelnicima Applea, Amazona, Lockheed Martina i Meta Platforms, za koje Bijela kuća kaže da su obećali pomoći u financiranju gradnje plesne dvorane, divio se prilici koju projekt pruža.

„To je uzbudljivo za osobu u nekretninama, jer više nikada nećete dobiti ovakvu lokaciju“, rekao je.

Kao poslovni čovjek, Trump je stavio svoje ime na zgrade, odreske i kravate. Trumpova tajnica za tisak Karoline Leavitt rekla je u četvrtak da će i plesna dvorana dobiti ime, ali je odbila reći kako će se zvati.

Trump je novinarima u petak navečer rekao da je ne planira nazvati po sebi. Ali građevina od 8361 četvornog metra zauvijek će biti povezana s njim.

"Svi će gledati i sada će vidjeti građevinu koja zasjenjuje izvršnu rezidenciju, a ta građevina nosi ime jednog čovjeka", rekao je Edward Lengel, bivši glavni povjesničar u Povijesnoj udruzi Bijele kuće. "Vjerujem da je to namjera."

Mnogo prije nego što je projekt plesne dvorane postao stvarnost, Trump je ostavio svoj trag u Bijeloj kući zlatnim ukrasima u Ovalnom uredu, popločanim ružičnjakom koji podsjeća na njegov klub Florida Mar-a-Lago, njegovim portretima po cijelom kompleksu i divovskim američkim zastavama na novim jarbolima na sjevernom i južnom travnjaku.

Nastoji preoblikovati Washington, D.C.

Republikanski predsjednik također nastoji preoblikovati Washington, D.C., preuzimajući kontrolu nad Kennedyjevim centrom i planirajući spomenik u stilu Slavoluka pobjede kako bi proslavio 250. obljetnicu Sjedinjenih Država 2026. godine.

Taylor Budowich, bivši viši savjetnik predsjednika, rekao je da je Trump "najveći graditelj" nacije s vizijom za Bijelu kuću i šire.

"Predsjednik je vizionar, bilo da se radi o politici, poslu ili životu. Sposoban je vidjeti stvari ne samo onakvima kakve jesu, već i onakvima kakve bi mogle biti", rekao je. "Ovo je samo još jedan divan primjer kako je Trump - Trump."

"Malo javnih objava i konzultacija"

Trumpov tim i saveznici odbacili su kritike projekta plesne dvorane kao proizvedeni skandal.

„Sve su njegove nekretnine prve klase. I ne štedi troškove, ima oko za to. Ovo će biti prekrasan dodatak“, rekao je za plesnu dvoranu Armand Grossman, investitor u nekretnine sa sjedištem u Floridi koji je radio za Trumpa četiri godine. Dugo će biti tu, uživat će u njoj mnogi naraštaji.“

Predsjednik slijedi svoj jedinstveni stil i vjerovanje u široku izvršnu moć u ostvarenju projekta plesne dvorane. Za razliku od prijašnjih obnova koje je financirao i odobrio Kongres, ovu će platiti privatni donatori, smanjujući ograničenja nadzora.

I dok Bijela kuća kaže da planira podnijeti nacrte za plesnu dvoranu Komisiji za planiranje glavnog grada, kaže da to tijelo samo nadzire izgradnju, a ne rušenje.

„Mislim da je vrlo jasno da je administracija proučila te slabosti i, s puno većom pažnjom nego što to otkrivaju, da su zatim vrlo nemilosrdno iskoristili te slabosti“, rekao je Lengel.

Dužnosnici Bijele kuće i sam Trump rekli su da su transparentni u vezi s radovima, pokazujući slike predložene plesne dvorane i otvoreno govoreći o njegovim namjerama.

No dužnosnici nisu uspjeli otkriti ni jedno tijelo koje bi bilo ovlašteno nadzirati rušenje, što je postalo prikladna metafora za Trumpov širi utjecaj na upravljanje nekretninama u vlasništvu i pod upravom savezne vlade.

Povjesničarka Ellen Fitzpatrick rekla je: "To je svakako u skladu s vrlo širokim pogledom predsjednika Trumpa na izvršnu vlast koja zahtijeva malo javnog otkrivanja, konzultacija ili objašnjenja prije tako dramatičnog događaja".

Teme
Bijela kuća Donald Trump

