ISTOČNO KRILO

FOTO, VIDEO / Nakon zapadnog, Trump ruši i istočno krilo Bijele kuće: "Ovo je predsjednikov glavni prioritet"

N1 Info
23. lis. 2025. 21:04
Bijela kuća
ALEX WONG / Getty Images via AFP

Rušenje Istočnog krila Bijele kuće gotovo je dovršeno dok predsjednik Donald Trump nastavlja s planovima za izgradnju ogromne plesne dvorane, rekao je u četvrtak dužnosnik administracije za NBC News.

Građevinske ekipe sada se usredotočuju na uklanjanje ruševina, dodao je dužnosnik. Fotografije prikazuju zgradu gotovo potpuno sravnjenu sa zemljom, piše CNBC.

Trump je u srijedu izjavio da će plesna dvorana, površine 90.000 četvornih stopa (oko 8.400 m²), stajati 300 milijuna dolara, što je više od početne procjene od 200 milijuna dolara.

Predsjednik je u srpnju obećao da dvorana neće utjecati na Istočno krilo.

„Bit će blizu, ali ga neće dirati, i pokazuje potpuno poštovanje prema postojećoj zgradi, čiji sam najveći obožavatelj“, rekao je tada Trump.

Na pitanje o rušenju u srijedu, Trump je rekao da je Istočno krilo „vrlo malo“ i da se „nikada nije smatralo posebno važnim“.

Bijela kuća
Bijela kuća
Bijela kuća
„Da bismo to napravili kako treba, morali smo ukloniti postojeću strukturu“, rekao je predsjednik novinarima.

Visoki dužnosnik Bijele kuće naveo je „strukturne razloge“ kao objašnjenje za odluku o rušenju Istočnog krila, u izjavi za CNBC u srijedu.

Trump je rekao da će izgradnju financirati vlastitim sredstvima i privatnim donacijama korporacija, bez troškova za porezne obveznike. Među donatorima su tehnološki divovi Amazon, Apple, Alphabet, Microsoft i Meta.



Da bi stvar bila još neobičnija, Trumpova glasnogovornica je u četvrtak za novinare izjavila da je on "graditelj u srcu" i da je izgradnja plesne dvorane trenutačno "predsjednikog glavni prioritet".

bijela kuća donald trump istočno krilo rušenje istočnog krila

