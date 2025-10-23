ISTOČNO KRILO
FOTO, VIDEO / Nakon zapadnog, Trump ruši i istočno krilo Bijele kuće: "Ovo je predsjednikov glavni prioritet"
Rušenje Istočnog krila Bijele kuće gotovo je dovršeno dok predsjednik Donald Trump nastavlja s planovima za izgradnju ogromne plesne dvorane, rekao je u četvrtak dužnosnik administracije za NBC News.
Građevinske ekipe sada se usredotočuju na uklanjanje ruševina, dodao je dužnosnik. Fotografije prikazuju zgradu gotovo potpuno sravnjenu sa zemljom, piše CNBC.
Trump je u srijedu izjavio da će plesna dvorana, površine 90.000 četvornih stopa (oko 8.400 m²), stajati 300 milijuna dolara, što je više od početne procjene od 200 milijuna dolara.
Predsjednik je u srpnju obećao da dvorana neće utjecati na Istočno krilo.
„Bit će blizu, ali ga neće dirati, i pokazuje potpuno poštovanje prema postojećoj zgradi, čiji sam najveći obožavatelj“, rekao je tada Trump.
Na pitanje o rušenju u srijedu, Trump je rekao da je Istočno krilo „vrlo malo“ i da se „nikada nije smatralo posebno važnim“.
The beautiful 124-year-old East Wing of The White House, all of which is owned by The United States National Park Service, is being destroyed this week w/o any authorization.— Devin Nunes' Cattle Dog 🇺🇦 🇪🇺🇺🇸🇨🇦 (@Kaos_Vs_Control) October 23, 2025
And yes, that includes the demolition of the first family’s beloved movie theater, constructed in 1942. pic.twitter.com/KgYzg92cHG
Jonathan Ernst / REUTERS
Kevin Lamarque / REUTERS
Jonathan Ernst / REUTERS
Jessica Koscielniak / REUTERS
Jessica Koscielniak / REUTERS
„Da bismo to napravili kako treba, morali smo ukloniti postojeću strukturu“, rekao je predsjednik novinarima.
Visoki dužnosnik Bijele kuće naveo je „strukturne razloge“ kao objašnjenje za odluku o rušenju Istočnog krila, u izjavi za CNBC u srijedu.
Trump je rekao da će izgradnju financirati vlastitim sredstvima i privatnim donacijama korporacija, bez troškova za porezne obveznike. Među donatorima su tehnološki divovi Amazon, Apple, Alphabet, Microsoft i Meta.
Leavitt: At this moment in time, the ballroom is really the president's main priority. pic.twitter.com/pXDBW39CVt— Acyn (@Acyn) October 23, 2025
Da bi stvar bila još neobičnija, Trumpova glasnogovornica je u četvrtak za novinare izjavila da je on "graditelj u srcu" i da je izgradnja plesne dvorane trenutačno "predsjednikog glavni prioritet".
