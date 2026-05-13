Oglas

državni odgovor

Članica EU-a produljuje olakšice na gorivo zbog rasta cijena

author
Hina
|
13. svi. 2026. 14:21
A fuel pump seen at a gas station, in Munich, Germany May 2, 2026.
REUTERS/Angelika Warmuth

Poljska planira ponovno produljiti porezne olakšice na benzin i dizel kao odgovor na rast cijena energenata povezan s ratom u Iranu, izjavio je u srijedu ministar financija Andrzej Domański.

Oglas

Ministar je dodao da će paket mjera za stabilizaciju cijena goriva, koji je već jednom produljen i trenutačno je na snazi do 15. svibnja, važiti najmanje do kraja mjeseca.

"Vidjet ćemo što će biti dalje", rekao je Andrzej Domański, prenosi novinska agencija PAP.

Krajem ožujka vlada je u Varšavi usvojila paket mjera kako bi ublažila posljedice rasta cijena sirove nafte za potrošače, pri čemu je porez na dodanu vrijednost na gorivo privremeno smanjen s 23 na osam posto.

Ministarstvo energetike zadržava i mogućnost smanjenja trošarina na gorivo do kraja lipnja. Trenutačna stopa pritom ostaje na minimalnoj razini dopuštenoj pravilima Europske unije, što odgovara nešto manje od 0,07 eura po litri za benzin i dizel.

Na snazi ostaje i sustav maksimalnih maloprodajnih cijena goriva, koje svakodnevno određuje ministar energetike na temelju kretanja veleprodajnih cijena i troškova najvećih dobavljača.

Kršenje tih pravila kažnjava se novčanim kaznama do protuvrijednosti od 270.000 američkih dolara.

Teme
cijene goriva maloprodajne cijene smanjenje poreza stabilizacija cijena vladine mjere

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ