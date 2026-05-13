Članica EU-a produljuje olakšice na gorivo zbog rasta cijena

Poljska planira ponovno produljiti porezne olakšice na benzin i dizel kao odgovor na rast cijena energenata povezan s ratom u Iranu, izjavio je u srijedu ministar financija Andrzej Domański.
Ministar je dodao da će paket mjera za stabilizaciju cijena goriva, koji je već jednom produljen i trenutačno je na snazi do 15. svibnja, važiti najmanje do kraja mjeseca.
"Vidjet ćemo što će biti dalje", rekao je Andrzej Domański, prenosi novinska agencija PAP.
Krajem ožujka vlada je u Varšavi usvojila paket mjera kako bi ublažila posljedice rasta cijena sirove nafte za potrošače, pri čemu je porez na dodanu vrijednost na gorivo privremeno smanjen s 23 na osam posto.
Ministarstvo energetike zadržava i mogućnost smanjenja trošarina na gorivo do kraja lipnja. Trenutačna stopa pritom ostaje na minimalnoj razini dopuštenoj pravilima Europske unije, što odgovara nešto manje od 0,07 eura po litri za benzin i dizel.
Na snazi ostaje i sustav maksimalnih maloprodajnih cijena goriva, koje svakodnevno određuje ministar energetike na temelju kretanja veleprodajnih cijena i troškova najvećih dobavljača.
Kršenje tih pravila kažnjava se novčanim kaznama do protuvrijednosti od 270.000 američkih dolara.
