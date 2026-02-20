Pet velikih europskih zemalja poziva na "europskiji NATO"

Francuska, Njemačka, Italija, Poljska i Ujedinjeno Kraljevstvo žele preuzeti „veću odgovornost” za sigurnost Europe surađujući na „europskijem NATO-u”, objavili su u petak ministri obrane i državni tajnici tih zemalja.
Oglas
"NATO ostaje kamen temeljac kolektivne obrane te smo spremni preuzeti veću odgovornost za sigurnost Europe", naglasili su obrambeni dužnosnici u zajedničkoj izjavi nakon sastanka u Krakovu.
Spomenute države obvezuju se na „dodatno jačanje odvraćanja i obrane” s ciljem „sprječavanja eventualne agresije Rusije i osiguravanja sposobnosti odgovora na širok spektar prijetnji”.
Na sastanku na vrhu 2025. u Den Haagu, pod pritiskom američke vlade, NATO saveznice su se obvezale povećati izdvajanja za obranu na pet posto BDP-a.
Pet potpisnica deklaracije iz Krakova, okupljene u format E5, pozvale su na „pravednu raspodjelu tereta” među saveznicima, prenosi France Presse.
"Učinkoviti odgovori na trenutačne prijetnje i izazove zahtijevaju razmjeran doprinos saveznika. Radit ćemo na europskijem NATO-u, jačajući stanje pripravnosti europske obrane", što podrazumijeva jačanje obrambene industrije, nastavlja se u priopćenju.
Poljska, najveća zemlja na istočnom krilu NATO-a, susjedna Rusiji i Ukrajini, blizu je ispunjenju haaškog cilja jer izdvaja 4,48 posto BDP-a na obranu, čime je uz baltičke zemlje predvodnica unutar saveza, daleko ispred Francuske (2,05 posto), Italije (2,01 posto) i Španjolske (2 posto).
Tijekom intervjua za France Presse u četvrtak poljski ministar obrane pozvao je Španjolsku, Italiju i Francusku da povećaju svoja izdvajanja.
Njegove riječi nastavile su se na neuobičajeno oštar ton šefa njemačke diplomacije Johanna Wadephula koji je ranije ovaj tjedan napore Pariza na tom polju ocijenio "nedovoljnima".
"Francuska je u posljednjih deset godina udvostručila svoj obrambeni proračun i mi ćemo nastaviti tim putem", izjavila je francuska ministrica Catherine Vautrin na konferenciji za novinare u petak u Poljskoj.
"Sjedinjene Države, koje su naši saveznici, pozvale su nas da preuzmemo odgovornost za vlastitu obranu i vjerujem da nas sve to potiče da nastavimo s povećanjem obrambenih proračuna u svakoj od naših zemalja", dodala je.
Sigurnosne garancije za Ukrajinu
Članice E5-a iz Krakova su poručile i da bilo kakav mirovni sporazum između Ukrajine i Rusije mora biti popraćen "čvrstim" sigurnosnim jamstvima za Kijev.
"Osiguravanje suvereniteta i dugoročne sigurnosti Ukrajine mora biti sastavni dio mirovnog sporazuma, a svako rješenje mora biti poduprto snažnim sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu", naveli su.
U tom pogledu, "snažne ukrajinske oružane snage predstavljaju prvo sigurnosno jamstvo za mir u Ukrajini".
Francuska ministrica Vautrin u južnom poljskom gradu istaknula je da sigurnost europskog kontinenta ovisi o "uspostavi trajnog mira utemeljenog na poštivanju suvereniteta i teritorijalne cjelovitosti Ukrajine".
"Prekid vatre ili mirovni sporazum nikada ne smiju biti uvod u novu agresiju", rekla je.
Njezin njemački kolega Boris Pistorius izrazio je duboko uvjerenje da „samo maksimalni pritisak putem sankcija, mjere protiv ruske flote u sjeni i ukrajinski uspjesi na bojnom polju mogu uvjeriti Putina da uzmakne".
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas