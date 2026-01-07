Pomiješane poruke iz SAD-a o Grenlandu: Kupovina ili upotreba vojne sile

„Grenland pripada svom narodu. Na Danskoj je i Grenlandu, i samo na njima, da odlučuju o pitanjima koja se tiču ​​Danske i Grenlanda“, navodi se u zajedničkoj izjavi koju su potpisali čelnici Francuske, Njemačke, Italije, Poljske, Španjolske, Velike Britanije i Danske.