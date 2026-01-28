VIDEO / Požar zahvatio luksuzni hotel u francuskim Alpama

Deseci ljudi evakuirani su nakon što je požar zahvatio hotel s pet zvjezdica u skijalištu Courchevel u francuskim Alpama u utorak navečer, rekli su dužnosnici.
Oglas
Nitko nije ozlijeđen u požaru koji je izbio na tavanu hotela Hotel des Grandes Alpes oko 19 sati, objavila je prefektura regije Savoie na svojoj internetskoj stranici.
Dužnosnici su rekli da je sinoć iz hotela evakuirano više od 90 ljudi, dok je obližnji hotel Le Lana, koji ima gotovo 200 gostiju, također evakuiran u srijedu ujutro zbog rizika jer požar još traje.
🇫🇷 #BRAND🔥 IM HÔTEL DES GRANDES ALPES IN #Courchevel— Judith Grohmann🇦🇹🇪🇺🇮🇱 (@EmmaPeel_Knight) January 28, 2026
Das Feuer brach im Dach des 5-Sterne-Hotels heute Nacht aus. Insgesamt mussten 270 Personen evakuiert werden, darunter auch Gäste des Hotels Lana. 115 Feuerwehrleute 👩🚒🚒🧯waren im Einsatz.👇👇👇 https://t.co/y0k5iTiZYz
Osoblje i gosti sklonili su se u druge hotele, izjavila je lokalna vlast.
Na mjesto događaja raspoređen je 131 vatrogasac, rekli su.
🔴 INFO – #FaitsDivers : Un important incendie est encore actif ce matin dans un palace de #Courchevel. Déclaré hier soir, le sinistre s’est étendu à l’hôtel #Lana, situé à proximité des Grandes Alpes. Aucun blessé n’est à déplorer : 270 personnes ont été évacuées et 115… pic.twitter.com/tSq9DCR7Qh— FranceNews24 (@FranceNews24) January 28, 2026
Sigurnosne mjere u regiji su pod povećalom nakon što je u požaru u baru u švicarskom ljetovalištu Crans-Montana na Staru godinu poginulo 40 ljudi, a ozlijeđeno više od 100, od kojih su mnogi bili tinejdžeri.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas