evakuirano 300 ljudi

VIDEO / Požar zahvatio luksuzni hotel u francuskim Alpama

Hina
28. sij. 2026. 10:38
Poitout Florian/ABACA/Ilustracija

Deseci ljudi evakuirani su nakon što je požar zahvatio hotel s pet zvjezdica u skijalištu Courchevel u francuskim Alpama u utorak navečer, rekli su dužnosnici.

Nitko nije ozlijeđen u požaru koji je izbio na tavanu hotela Hotel des Grandes Alpes oko 19 sati,  objavila je prefektura regije Savoie na svojoj internetskoj stranici.

Dužnosnici su rekli da je sinoć iz hotela evakuirano više od 90 ljudi, dok je obližnji hotel Le Lana, koji ima gotovo 200 gostiju, također evakuiran u srijedu ujutro zbog rizika jer požar još traje.

Osoblje i gosti sklonili su se u druge hotele, izjavila je lokalna vlast.

Na mjesto događaja raspoređen je 131 vatrogasac, rekli su.

Sigurnosne mjere u regiji su pod povećalom nakon što je u požaru u baru u švicarskom ljetovalištu Crans-Montana na Staru godinu poginulo 40 ljudi, a ozlijeđeno više od 100, od kojih su mnogi bili tinejdžeri.

Teme
alpe hotel požar

