"Bogovi su bili astronauti"

Preminuo Erich von Däniken, autor teorije "paleokontakta" s izvanzemaljcima

author
Hina
|
11. sij. 2026. 17:53
Erich von Daniken attends the 'Chariots of the Gods - 55 Years and Counting' panel at AlienCon 2023 at the Pasadena Convention Center on March 04, 2023 in Pasadena, California.
Randy Shropshire/Getty Images for A+E Networks via AFP

Švicarski pisac, popularnoznanstveni autor i ufolog Erich von Däniken, koji je pridonio popularizaciji ideje po kojoj su Zemlju u dalekoj prošlosti posjetili vanzemaljci kako bi pomogli postaviti temelje ljudske civilizacije, umro je u dobi od 91. godine.

Švicarski mediji, među kojima i nacionalna televizija SRF, izvijestili su o njegovoj smrti, a na njegovoj internetskoj stranici stoji da je umro u subotu 10. siječnja. 

Gotovo punih 50 godina Erich von Däniken je tvrdio da su izvanzemaljci oblikovali razvoj ljudske civilizacije i za sobom ostavili tisuće fascinantnih zdanja.

Premda su njegove teorije i danas kontroverzne među povjesničarima, znanstvenicima i kolegama piscima, djela su mu i danas vrlo popularna. 

Napisao je 55 knjiga, među kojima je i "Bogovi su bili astronauti". Prodane su u gotovo 70 milijuna primjeraka u svijetu i prevedene na 32 jezika. Strelovitom se brzinom proslavio i u Sjedinjenim Državama, osobito nakon tv-emisije ‘In Search of Ancient Astronauts’ (‘U potrazi za drevnim astronautima’) koja se temeljila na njegovoj prvoj knjizi ‘Sjećanja na budućnost’.

Istodobno je sudjelovao u brojnim filmskim i televizijskim produkcijama, a napisao je i brojne članke i kompilacije. Njegovu istraživačku organizaciju ‘A.A.S.R.A’ (‘Archaeology, Astronautics & SETI Research Association’) čine i amateri i akademici svih profila.

Von Däniken se istaknuo svojom knjigom "Kočija Bogova?" iz 1968. godine u kojoj tvrdi da su građevine poput piramida drevnog Egipta, britanskog Stonehengea i peruanskih Naskanskih linija, golemih crteža na tlu pustinjskog platoa u istoimenoj pokrajini Nazca, prenapredne za svoje vrijeme te su trebale pomoć izvana.

"Po mojem mišljenju drevne strukture su napravili ljudi, a ne izvanzemaljci, ali su ih izvanzemaljci vodili i navodili, davši im potrebno znanje kako to realizirati", kazao je Von Däniken u videu na svome YouTube kanalu.

Von Däniken je tvrdio da drevne religije, mitovi i umjetnost sadrže dokaze da su prije tisućljeća preci modernih ljudi uspostavili kontakt s naprednim izvanzemaljskim bićima koja su im se činila božanskima i omogućila im napredak. Jednog dana, smatrao je Von Däniken, ta će se bića vratiti na Zemlju.

