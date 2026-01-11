Preminuo Erich von Däniken, autor teorije "paleokontakta" s izvanzemaljcima

Napisao je 55 knjiga, među kojima je i "Bogovi su bili astronauti". Prodane su u gotovo 70 milijuna primjeraka u svijetu i prevedene na 32 jezika. Strelovitom se brzinom proslavio i u Sjedinjenim Državama, osobito nakon tv-emisije ‘In Search of Ancient Astronauts’ (‘U potrazi za drevnim astronautima’) koja se temeljila na njegovoj prvoj knjizi ‘Sjećanja na budućnost’.